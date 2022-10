Tamara Báez relató una terrible secuencia de L-Gante con un arma y confirmó que él está con Wanda Nara

Tamara Báez habló por primera vez en televisión desde la separación de L-Gante y sorprendió al contar en primera persona situaciones de violencia que vivió con el cantante de Cumbia 420. Además, aseguró que tiene pruebas de que el artista está saliendo con Wanda Nara.

Luego de una alarmante historia de Instagram que Tamara subió a sus redes en donde apunta contra su ex al asegurar que ingresó a la casa que compartían y se llevó algunas pertenencias de ella.

Ante esta situación, ella y su abogado hablaron con “A La Tarde”, el programa de AméricaTV que conduce Karina Mazzocco, en el que dio detalles de la relación con el cantante.

Una de las primeras preguntas que le hicieron a Tamara Báez es sobre la relación de Wanda Nara y L-Gante, lo que ella se encargó de confirmar. “Tengo súper confirmado desde hace tiempo están juntos por un amigo muy cercano a él que me dijo que está con Wanda Nara”.

“¿Duermen juntos?”, le preguntó la conductora, y ella no lo dudó: “Sí, duermen juntos”, lo que dejó sorprendidos a todos en el estudio, ya que hasta el momento solo se sospechaba de un affaire entre ambos.

Wanda Nara y L-Gante dan qué hablar con su supuesta amistad.

Por otra parte, dijo que la relación de la empresaria y de su ex no la interpela, porque ella ya no quiere saber nada con el cantante. Incluso, confirmó que no quiere ya relacionarse con él, por lo que espera que la deje rehacer su vida. “Yo quiero salir de todo el entorno de él”, aseguró Tamara.

Además, reveló que ella y Mauro Icardi se pusieron en contacto ante la incipiente relación de sus ex, pero no dio mayores detalles y dejó abierta la posibilidad de un coqueteo con el futbolista.

Tamara Báez contó que L-Gante amenazó con quitarse la vida en una pelea

Sin embargo, Tamara dejó a todos preocupados cuando contó que L-Gante amenazó con quitarse la vida con un arma en la mano en una pelea de pareja. Además, aseguró que el cantante controla los movimintos de ella y hasta le impidió encontrarse con un chico, ya separados.

“Hace algunos meses, peleamos, discutimos mucho cuando Jamaica era muy bebé. Yo le dije que no quería pasar por estas cosas. Se fue, y lo encontré con un arma amenazándome con que se iba a pegar un tiro. Agarró el arma y se apuntó”, contó la joven.

“Me puse a llorar. Le dije que íbamos a estar bien, que íbamos a estar juntos. Entonces volvimos y estaba todo bien”, detalló.

“En cada pelea siempre era ‘me voy a matar’, ‘todos me traicionan’”, sostuvo Báez, que aseguró que no sabe de dónde el cantante sacó el arma, ni si tiene tenencia para portarla.