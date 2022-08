Se filtró un repudiable audio de la empleada de Wanda Nara: discrimina a las hijas de Cinthia Fernández

En medio del conflicto con Wanda Nara, se filtraron unos audios de Carmen Cisnero, su exempleada, en los que discrimina a las hijas de Cinthia Fernández, quien respondió furiosa.

En las grabaciones, se escucha a Carmen hablar sobre las hijas de la panelista de ‘Momento D’ de forma despectiva, racista y discriminatoria.

“Ay, viste la tarada esta de Cinthia Fernández que lleva a las negras de ella al programa de Tinelli. Unas negras feas. No sé qué se cree ella, ¿que son las hijas de la reina?”, empieza diciendo.

“Horribles esas negritas son insoportables. Yo no se las cuidaría ni que me las regalen... Yo no voy a dejar mis Icardi que son mucho más bonitas”, agrega en el audio.

La respuesta de Cinthia Fernández al audio de la exempleada de Wanda Nara

La bailarina charló con LAM (América) y se mostró furiosa. Además, manifestó que ya habló con su abogado para iniciar acciones legales.

“Es repudiable, es asqueroso. Ella es asquerosa en sus dichos. La verdad es que tiene muchísimo que aprender”, añadió.

Luego, Cinthia amenazó: “Y si le habían dado ataques de pánico con toda la situación de Wanda, le aviso que le van a dar más ataques de pánico porque tocaron lo que más amo”.

Cinthia Fernández y sus hijas

“No voy a parar hasta que esta mina aprenda judicialmente cómo debe comportarse y más con menores. No me importa si el audio es privado”, sostuvo en el programa de Ángel de Brito.

Además, agregó: “A alguien se lo mandó y tanto la persona que lo filtró cómo ella son nefastas, entonces va a tener que pagar las consecuencias”.

Cinthia Fernández y sus hijas Bella, Charis y Francesca.

Para cerrar, indicó que hablar así de chicos es una mala persona y tiene que tener un escarmiento. “No se la voy a perdonar. Le va a pedir disculpas a mis hijas”, concluyó.