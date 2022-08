La exempleada de Wanda Nara acusó a Mauro Icardi de maltrato y luego casi se descompensó

Carmen Cisnero, la exempleada de Wanda Nara e involucrada en el escándalo de los audios de “divorcio” de la empresaria, dio una entrevista con Carmen Barbieri y contó todo.

La exempleada visitó ‘Mañanísima’, el ciclo de Carmen Barbieri por Ciudad Magazine, y se largó a llorar cuando recordó lo mal que la pasó al lado de la empresaria y Mauro Icardi.

En la nota, mencionó un episodio que vivió con el futbolista, a quien acusó de haberla maltratado. “Un día se enojó conmigo y me habló re mal porque se habían escapado las gallinas”, empezó.

“Y me dijo que fue porque habían dejado el corral abierto”, explicó. “Yo le dije que no sabía quién había sido y él me gritó ‘¡nunca sabés nada vos!’”, dijo angustiada.

“Ellos hasta llegaban a enojarse cuando yo les preguntaba cuándo me iban a hacer los papeles. Me decían que yo los molestaba, que los hinchaba con eso”, dijo Carmen.

Carmen, la exempleada de Wanda Nara, rompió en llanto en "Mañanísima" (Captura de pantalla)

Además, aseguró que hasta llegó a pasar hambre. “Ellos venían poco a la casa, casi nada, entonces había veces que hasta faltaba comida”, dijo. “Y como yo no tenía plata dependía de que fuera a comprar el jardinero. El sí tenía” contó Carmen.

La mujer casi se descompensa cuando la conductora le preguntó por qué había soportado tanto al lado de la popular pareja, que ya avisó que la llevará a la Justicia.

“No tenía pasaporte, Carmen. ¿Cómo querés que viaje?”, contestó Cisnero, que conoció a Wanda en 2014.

Carmen Cisnero denunciará a Wanda Nara por reducción a la servidumbre

La mujer, que se hizo famosa hace dos semanas, aseguró que fue víctima de un sinfín de irregularidades.

Explicó que “la última vez que Wanda me dio algo de plata fue en diciembre de 2019. Habrán sido unos 500 euros, más o menos, pero desde entonces no volví a recibir dinero alguno, nada”.

Por otro lado, Cisnero declaró que nunca, en los 4 años que duró su estadía en Europa, tuvo papeles oficiales y que todas las “habilitaciones” que le dieron para trabajar eran “provisorias y momentáneas”.

Wanda Nara y Mauro Icardi, reconciliados en Ibiza (Foto: @mauroicardi)

A pesar de que pasó un montón de tiempo reclamando que se regularizaran esas situaciones, nunca llegó lo solicitado.

Para cerrar, Pampito, uno de los panelistas, contó que el abogado Alejandro Cipolla, quien se ofreció a representar legalmente a la señora “sin cobrarle un peso, de buena fe”, “está yendo en este mismo momento a la justicia para presentar una denuncia contra Wanda.

Sería por reducción de una persona a la servidumbre, porque no hace falta ponerle cadena a alguien para hacerlo.