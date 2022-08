Habló Wanda Nara: qué dijo sobre el divorcio de Mauro Icardi y cuál fue la reacción del futbolista

Luego de cuatro días en Argentina, Wanda Nara abandonó el país, y sin detener el paso ante los cronistas, reveló la reacción de Mauro Icardi tras filtrarse un audio hablando de su divorcio.

“Llegué hace 4 días, estuve encerrada en diferentes estudios de Telefe trabajando, no tuve mucho tiempo. Estoy muy contenta porque me gusta mucho venir al país a trabajar, extraño a las nenas”, dijo.

“¿Pudiste hablar con Mauro? ¿Se sorprendió con lo que le dijiste del divorcio?”, le consultó el notero de Socios del Espectáculo en vivo, mientras caminaba por el aeropuerto de Ezeiza.

“Todo el tiempo hablamos. Mi familia no se sorprende de nada de mí porque me conoce”, le contestó la hermana de Zaira Nara, sin dar detalles.

Luego, los cronistas le preguntaron a Wanda, pero ella se mostró esquiva a responder: “Hace mucho que no subís nada en redes con Mauro, que no le comentás nada”, “¿Hubo infidelidad?”.

Sin embargo, Nara no respondió a las consultas. Siguió eludiendo las preguntas sobre la supuesta crisis con Mauro Icardi, aunque contestó una con suspicacia.

“¿Seguís enamorada de Mauro?”, hurgó un cronista de América. Con un tono irónico, le respondió: “Después hablamos”.

Wanda Nara habló sobre el escándalo con su empleada Carmen

Sobre el escándalo de su empleada y la falta de pago, dijo: “Me sorprende un montón, me parece rarísimo. Conmigo tiene otra relación, me parece raro todo lo que salió. No es verdad que no cobró”.

“Me duele lo que dicen, yo tengo un montón de gente que trabaja para mí, sobre todo con ella que tenía una relación casi familiar. Es una traición más”, dijo.

“Tenemos mucha gente que trabaja para nosotros y están todos en buenas condiciones. Tampoco soy yo quien se encarga de todos los empleados, tengo una secretaria”, agregó.

“Lo primero que hice fue hablar y comunicar el deseo de ella de volver, automáticamente se le sacó un pasaje. Me dijo que estaba muy angustiada por los medios y lo que estaba pasando”, explicó.

Luego, dijo: “Carmen es una señora que trabajó conmigo, por un motivo personal dejó de trabajar conmigo. Una amiga de ella me pidió ayuda cuando ella estaba accidentada”.

“Le compré un pasaje porque me dijo que no tenía familia en el país, la traté de ayudar para que estuviera bien. Ella quería mucho a mis hijos y a mí”, agregó.

Wanda Nara a Mauro Icardi: “Si te vas Alemania, nos divorciamos”

Wanda Nara le pidió el divorcio a Mauro Icardi, así lo contó ella en un audio que le envío a su empleada. Wanda ahora partió para París para definir detalles de la mudanza.

En las últimas horas, se conocieron versiones sobre los motivos que impulsaron a la representante a separarse, y una está relacionada al futuro deportivo del futbolista.

En el programa A la tarde (América), Augusto Tartúfoli reveló que ella, consciente de que a su esposo no le quedaba mucho tiempo en el PSG, le dijo que su mejor opción era volver a Italia.

¿El equipo? La Associazione Calcio Monza, un club que acaba de ascender. Sin embargo, el sueño del deportista es otro: quiere ir al Borussia Dortmund.

Mauro Icardi, uno de los jugadores que inició la pretemporada con PSG.

El deseo de Icardi habría molestado a Wanda, que no quiere saber nada con instalarse en Alemania, donde además reside su “enemiga” Evangelina Anderson.

“Ella lo apretó diciéndole ‘Si vos te vas a Alemania, nos divorciamos’”, especificó el periodista. El futuro del rosarino es incierto, más ahora que se quedaría sin representante.