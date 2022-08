La colección de autos de lujo que podría peder Mauro Icardi tras el divorcio con Wanda

Tras difundirse el audio en el que Wanda Nara reconocer que llegó a la Argentina para tramitar el divorcio con Mauro Icardi, el Wanda Gate se acitvó nuevamente. Al parecer, la empresaria no da más y querría separarse definitivamente del jugador del Paris Sainti Germain. Todo esto en medio de la denuncia de una empleada de Wanda que habría sido abandonada a su suerte en una casa que la familia tiene en Italia.

“Bueno, Carmen, yo me vine acá a la Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Estoy organizando eso. Me quedaría unos días más y después vuelvo, y te saco el pasaje y todo lo que necesitás”, dice una voz que pertenecería a Wanda. Y agrega: “Estoy organizando un poco las cosas para el divorcio, porque no puedo más y porque le pedí el divorcio”.

Sin embargo, Mauro Icardi no se daría por aludido y en su cuenta de Instagram cambió su foto de perfil por una imagen de la pareja besándose. Además, en sus historias publicó un mensaje dedicado a quienes inventan cosas sobre su vida y quienes las creen.

El Wanda Gate volvió recargado

En las últimas horas, el jugador del PSG publicó un video en el que se ve a Wanda en la playa y se escucha un audio viral en el que alguien habla de las personas que hablan mal de uno y la envidia, etcétera. El video está acompañado con un pequeño texto en el que arroba a su ¿pareja? que dice: “Que discurso tan acertado”.

Lo cierto es que si prospera el divorcio, a la hora de dividir los bienes, Mauro perdería parte de su lujosa colección de autos. Wanda es fanática de los fierros e iría por todo.

Icardi es dueño de un Lamboghini Huracan Spyder celeste, un exclusivo deportivo que tiene una velocidad final de 325 km/h. El precio del mismo no baja de los 200.000 euros.

La colección de autos de lujo que serían el botin del divorcio entre Wanda y Mauro Icardi

Sin embargo, la joya de la flota es un Rolls-Royce Ghost. Con un costo aproximado de 300.000 euros, este vehículo se destaca por la potencia de su motor de V12 con 571CV. Es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en tan solo 4,9 segundos.

En el 2018, Mauro le obsequió un Bentley Bentayga a Wanda Nara. El SUV de la clásica compañía británica se caracteriza por su elegancia y velocidad. El nuevo modelo cuesta 270.000 euros.

La colección de autos de lujo de Mauro Icardi

Pero no todos son autos deportivos, la familia tiene dos camionetas espaciosas que suele utilizar para transportarse todos juntos. Con un valor aproximado de 250.000 euros, la Range Rover es muy cómoda para realizar viajes de carretera. También tiene un Hummer H2 que mandó a pintar exclusivamente de dorado. ¿Precio? 100.000 euros.