“¡Se bajó Milei!”: el challenge que dejó boquiabiertos a los usuarios de las redes

Como ya sabemos, TikTok es un depósito de videos donde se almacenan los más curiosos e insólitos clips. Este caso no fue la excepción, ya que en los últimos días, las publicaciones sobre las elecciones 2023 no pararon ni un momento e hicieron estallar la red social, con registros fílmicos de todo tipo.

Los usuarios publicaron un “challenge” sobre las reacciones de sus amigos y familiares luego de que les revelen que Javier Milei, el candidato de La Libertad Avanza que se medirá con Sergio Massa, de Unión por la Patria, en el balotaje, no participará en las votaciones de noviembre.

Según reportó Crónica, por lo que parece mostrarse en los videos, una persona llega a la casa y le confiesa a uno de los presentes que, a pesar de no haber visto las noticias, hay un fuerte rumor sobre la baja del libertario, por lo que UxP se llevó el triunfo.

Aunque todas las personas reaccionan de diferente manera, mantienen un patrón: la sorpresa. Luego de ser atacados con el espontáneo título, las “víctimas” no pueden creer lo que acaban de escuchar y luego de algunas confirmaciones falsas comienzan a mostrar algo de felicidad.

A pesar de lo que piense cada una de las víctimas de estas bromas, la reacción de sorpresa es insostenible, y en muchos casos no tardan ni un segundo en correr, literalmente, a buscar un medio informativo para chequear la información y salir del asombro.

Por su parte, el usuario de Instagram “rechimuzziok” subió un compilado de video sobre las diferentes reacciones de los argentinos luego de que sus amigos y familiares confesaran la falsa noticia sobre Javier Milei.

Cabe mencionar que los videos que fueron tendencia en TikTok no tardaron mucho tiempo en llegar a los medios de comunicación y a los mismos candidatos. En este contexto, Javier Milei tuvo que salir a aclarar que se trata solo de un chiste de internet.

QUÉ DIJO JAVIER MILEI

Los rumores acerca de que La Libertad Avanza podría desistir de participar en el balotaje se fueron instalando de tal manera que se convirtieron en una pregunta al candidato. A través de una entrevista, Javier Milei reveló que fue lo que realmente sucedió.

Javier Milei y Patricia Bullrich se encontraron cara a cara en la noche del miércoles

“Verdaderamente, pensar que me voy a bajar implica no conocer lo que es la lógica del individuo en cuestión. Yo soy naturalmente un gladiador. No concibo otro resultado distinto que morir con las botas puestas”, confesó Milei en diálogo con La Nación.

Además, el candidato presidencial agregó que es lo que piensa él sobre cómo se podría resolver el balotaje de noviembre. “Creo tener muchas chances de ganar, pero hay que trabajar duro”, concluyó el candidato.

