Santi Maratea y una polémica propuesta: cambiar estatuas de próceres por la de dos jóvenes cantantes

Santiago Maratea dio una vez más que hablar con una alocada idea que planteó a través de sus redes sociales. El popular influencer planteó cambiar las estatuas de dos próceres argentinos como son el general José de San Martín y Manuel Belgrano, por la de dos estrellas de la música.

Desde Europa, donde Maratea está desde hace unos días porque viajó a acompañar a la selección Argentina de Gimnasia Aeróbica, grabó una serie de historias en las que explicó su propuesta.

Lo que él busca es darles un lugar de mayor importancia a jóvenes músicos que lograron en poco tiempo que su música se conozca en otros países y continentes.

Es que durante su viaje, el influencer asistió a festivales en los que se presentaron artistas nacionales como El Duki y Bizarrap, de quienes se mostró orgulloso por cómo los europeos recibieron a los argentinos, quienes nos representaron de la mejor manera.

Pero su admiración no quedó solo en palabras de cariño para con los artistas, sino que quiso ir por más y les planteó una polémica propuesta a sus seguidores.

“Digan que estoy borracho, pero propongo sacar las estatuas de (José de) San Martín y (Manuel) Belgrano y poner las de Duki y el Biza”, expresó en un video, mientras caminaba por las calles de Ibiza.

Bizarrap y Duki (Instagram @bizarrap)

Santi Maratea consiguió más de un millón para salvar a un club de fútbol

A principios de mayo, Santi Maratea fue tendencia una vez más por una nueva colecta solidaria. Se propuso conseguir un millón y medio de pesos para un pequeño club de fútbol ubicado en Provincia de Buenos Aires: F.C. Ezeiza. Lo logró en menos de 24 horas, y con el “sobrante” ayudó a otros clubes carenciados.

Santi Maratea comenzó la semana con un misterioso tuit en el que anunciaba una nueva colecta y sus seguidores no pararon de especular de qué se trataba. “Hoy arranco nueva colecta, y no es para ninguna causa de la que alguna vez haya ni hablado, ojalá que se sumen”, escribió.

Luego en sus historias de Instagram, finalmente contó que su nueva colecta era para un pequeño club de fútbol del municipio de Ezeiza, llamado Fútbol Club Ezeiza, que sueña con llegar a la Primera D y que atraviesa importantes dificultades económicas.

Santi dando notas en el predio del club

“No tienen nada. No pueden jugar de local porque no tiene alambre en el terreno que les dio la Municipalidad, y por reglamento para poder poner cancha tenés que poner alambre. Entonces siempre juegan de visitante, tienen que pagar el bondi, no tiene un mango, la historia me entró”, comenzó explicando Santi.

“Más allá de eso, reciben 200 pibes, que muchos están en la calle o no pueden estar en sus casas, van acá, entrenan y juegan. Hay muchos clubes que son de barrio que reciben a todos los pibes y que no tienen como sustentarse y muchos desaparecen después. Tienen un rol re importante en la sociedad y en Argentina, cualquier club deportivo tiene un rol importante en la sociedad”, agregó.

Maratea con la camiseta del F.C. Ezeiza

En menos de 24 horas, el influencer recaudó más de un millón y medio de pesos y se planteó que podría juntar más dinero para ayudar a más clubes carenciados. “Si juntamos tres millones de pesos podemos ayudar a dos clubes. Con toda la plata que va a sobrar, más de un millón y medio de pesos, empezamos a ayudar a otros clubes de otros barrios”, dijo.