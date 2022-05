Santi Maratea consiguió más de un millón para salvar a un club de fútbol: qué hará con el sobrante

Otra vez, Santi Maratea es tendencia por una de sus nuevas colectas solidarias. Se propuso conseguir un millón y medio de pesos para un pequeño club de fútbol ubicado en Provincia de Buenos Aires: F.C. Ezeiza. Lo logró en menos de 24 horas, y ahora ayudará a otros clubes carenciados.

Santi Maratea comenzó la semana con un misterioso tuit en el que anunciaba una nueva colecta y sus seguidores no pararon de especular de qué se trataba. “Hoy arranco nueva colecta, y no es para ninguna causa de la que alguna vez haya ni hablado, ojalá que se sumen”, escribió.

Maratea con la camiseta del F.C. Ezeiza

Luego en sus historias de Instagram, finalmente contó que su nueva colecta era para un pequeño club de fútbol del municipio de Ezeiza, llamado Fútbol Club Ezeiza, que sueña con llegar a la Primera D y que atraviesa importantes dificultades económicas.

“No tienen nada. No pueden jugar de local porque no tiene alambre en el terreno que les dio la Municipalidad, y por reglamento para poder poner cancha tenés que poner alambre. Entonces siempre juegan de visitante, tienen que pagar el bondi, no tiene un mango, la historia me entró”, comenzó explicando Santi.

“Más allá de eso, reciben 200 pibes, que muchos están en la calle o no pueden estar en sus casas, van acá, entrenan y juegan. Hay muchos clubes que son de barrio que reciben a todos los pibes y que no tienen como sustentarse y muchos desaparecen después. Tienen un rol re importante en la sociedad y en Argentina, cualquier club deportivo tiene un rol importante en la sociedad”, agregó.

El agradecimiento del club hacia Maratea

Después, Santi contó cómo los ayudará. “La historia es medio triste, pero ahora es cuando intervenimos nosotros. Como no podemos comprar un club, y hacer que la municipalidad de Ezeiza nos banque, la idea es alquilar un lugar por 2 años, que nos sale como un 1.5 millones de pesos”, dijo.

Luego, bromeó: “A partir de ahora, toda la gente que no es fanática de ningún club y no les importa el fútbol cuando le pregunten ‘de qué club sos’; en vez de responder ‘no me gusta el fútbol’, va a responder de ‘Fútbol Club Ezeiza’. El tema es que esto termina con todos yendo a la cancha”.

Santi dando notas en el predio del club

En menos de 24 horas, el influencer recaudó más de un millón y medio de pesos y se planteó que podría juntar más dinero para ayudar a más clubes carenciados. “Si juntamos tres millones de pesos podemos ayudar a dos clubes. Con toda la plata que va a sobrar, más de un millón y medio de pesos, empezamos a ayudar a otros clubes de otros barrios”, dijo.

Anoche, ante la última actualización, Maratea mostró que la recaudación para los clubes por ahora es de más de cuatro millones y medio de pesos.

El mensaje del presidente de F.C. Ezeiza para Maratea

Santi Maratea se hartó de las criticas y le respondió a un usuario de Twitter

Ante el anuncio de la nueva colecta, un usuario de Twitter le dijo a Maratea que era “un vago y un parasito” y que con plata ajena, “somos todos solidarios”. El influencer no se quedó callado y contestó: “Seguro? Te doy a vos una cuenta con millones de pesos y en media hora estás pensando en robar y con ataques de pánico, ridícula”.