Romina Pereiro, tras la confirmación del nuevo romance de Jorge Rial, disparó: “Los respeto, pero respétenme a mí”

Romina Pereiro pasa por días complicados. A pocos meses de separarse de Jorge Rial, una ruptura que la afectó en su salud y que muchos pensaron que no era definitiva, se enteró de que su ex ya está en otra historia.

El conductor de Sobredosis de TV fue visto de paseo por las calles de Madrid y en un bar con Josefina Pouso por una amiga de Yanina Latorre, quien no titubeó en contarle todo a la angelita con lujo de detalles, según Paparazzi.

Esta noticia de que Rial está de romance con Pouso le cayó pésimo a Pereiro. “Le pregunté a Romina si alguna vez la escuchó nombrar a Josefina y me dijo que no, que no sabía nada. Lo único que me autoriza a decir es ‘no había necesidad de hacer esto público ahora”, contó Pía Shaw.

Así, la panelista de LAM contó que la profesional de la salud le dijo que hubiera deseado más cuidado a la hora de informar el encuentro, porque la bomba no le dio tiempo a “preparar a las nenas” (por sus hijas). Otros dijeron que Romi habría estallado furiosa con Rial, a quien le habría enviado un mail incendiario.

Así, en este marco y mientras sus reacciones son observadas con atención, Romina compartió un texto de John Lennon en su cuenta de Instagram y cerró la publicación con un mensaje directo para la prensa.

A modo de postdata, la médica escribió: “Amigos periodistas, los respeto pero por favor, este posteo no es un mensaje para nadie en particular ni puede leerse entre líneas. Cuando tengo algo que decir, lo digo en forma privada. Quiero expresarme acá libremente sin temer que me saquen de contexto”.

“Los respeto, pero respétenme a mí. Este es un espacio profesional”, cerró Pereiro, con un corazón rojo, luego de transcribir el largo poema del ex beatle que habla sobre los mandatos en el amor y las exigencias y modelos sociales.

Las fotos de Jorge Rial y Josefina Pouso en Madrid

El conductor viajó a España por el show de los Rolling Stones en la ciudad europea. Y, a pocos meses de haberse separado de su esposa, Romina Pereiro, el periodista fue fotografiado con quien sería su nueva pareja.

Yanina Latorre y Ángel de Brito dieron la primicia en LAM (AméricaTV) y mostraron las primeras fotos de la incipiente pareja, quienes trataron de ocultarse en su encuentro en el exterior, pero no fue posible.

Jorge Rial y Josefina Pouso fueron fotografiados juntos en Madrid.

La panelista contó que dos personas diferentes le escribieron para advertirle que el exconductor de Intrusos paseó por Madrid con la periodista y luego cenó con la periodista en un exclusivo restaurante, La Máquina.

“Una amiga me cuenta que ya se habían encontrado el 30 de marzo en Buenos Aires en un hotel de Palermo”, dijo De Brito y luego comentó que también los habían visto juntos en otro evento.