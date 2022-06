Romina Pereiro habló tras la foto de Rial con Josefina Pouso en Madrid: “No había necesidad de hacerlo público”

Jorge Rial fue descubierto por LAM cenando en Madrid junto a Josefina Pouso. Romina Pereiro, su ex con quien se separaron hace unos meses, opinó sobre el supuesto nuevo affaire del conductor y le dijo a Pía Shaw: “No había necesidad de hacerlo público. Hubiera sido bueno ser más cuidadoso”.

Al día posterior de contar la bomba del amorío entre Rial y Pouso y de mostrar las fotos de ambos en Madrid, en LAM agregaron más detalles de la situación que rodea a esta nueva relación. Pía Shaw, panelista, contó que habló con Romina Pereiro, ex de Jorge, mientras transcurría el programa.

El periodista y la nutricionista se casaron en una ceremonia íntima el 20 de abril de 2019 (Instagram).

“Nosotras trabajamos juntas con Romina. Yo fui a su casamiento con Rial y hablo con ella. Es más, ayer a la tarde cuando todavía no sabía lo que se iba a decir en LAM, habíamos quedado para juntarnos a tomar algo la semana que viene”, empezó contando Pía.

Después reveló cuál fue la primera reacción de Pereiro. “Cuando empezó el programa y Yanina cuenta que le había llegado una imagen (de Rial con Pouso), le escribo a Romina y le pregunto si sabía algo al respecto. Ella me respondió ‘no, no tengo ni idea’. Después me dijo que iba a prender la tele y me dijo ‘sin comentarios, no voy a decir nada’”, dijo.

Luego agregó una frase fuerte que le sinceró Pereiro. “Le pregunté a Romina si alguna vez la escuchó nombrar a Josefina y me dijo que no, que no sabía nada. Lo único que me autoriza a decir es ‘no había necesidad de hacer esto público ahora. Sólo que hubiera sido bueno ser más cuidadosos porque no me dio tiempo a preparar a las nenas’”, explicó.

Jorge Rial y Romina Pereiro, junto a las dos hijas de ella

Romina tiene dos hijas, Emma y Violeta, de su anterior relación con el periodista Gustavo Olmedo. A eso, Ángel de Brito añadió: “Porque ella había contado que sus hijas habían sufrido mucho con la separación”.

Las fotos de Jorge Rial y Josefina Pouso en Madrid

El conductor viajó a España por el show de los Rolling Stones en la ciudad europea. Y, a pocos meses de haberse parado de su esposa, Romina Pereiro, el periodista fue fotografiado con quien sería su nueva pareja.

La primera foto de Jorge Rial y Josefina Pouso en Madrid.

Yanina Latorre y Ángel de Brito dieron la primicia este jueves en LAM (AméricaTV) y mostraron las primeras fotos de la incipiente pareja, quienes trataron de ocultarse en su encuentro en el exterior, pero no fue posible.

Las historias de Josefina Pouso en Madrid.

La panelista contó que dos personas diferentes le escribieron para advertirle que el exconductor de Intrusos pasea por Madrid con la periodista. Y que este jueves cenó con la periodista en el exclusivo restaurante, La Máquina.

Jorge Rial y Josefina Pouso fueron fotografiados juntos en Madrid.

“Una amiga me cuenta que ya se habían encontrado el 30 de marzo en Buenos Aires en un hotel de Palermo”, dijo De Brito y luego comentó que también los habían visto juntos en otro evento.