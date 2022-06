Jorge Rial y Josefina Pouso fueron fotografiados juntos en Madrid y muy pegados

Jorge Rial volvió a apostar al amor y al parecer Josefina Pouso es la nueva dueña de su corazón. El conductor viajó a España por el show de los Rolling Stones en la ciudad europea. Y, a pocos meses de haberse parado de su esposa, Romina Pereiro, el periodista fue fotografiado con quien sería su nueva pareja.

Yanina Latorre y Ángel de Brito dieron la primicia este jueves en LAM (AméricaTV) y mostraron las primeras fotos de la incipiente pareja, quienes trataron de ocultarse en su encuentro en el exterior, pero no fue posible.

La primera foto de Jorge Rial y Josefina Pouso en Madrid.

La panelista contó que dos personas diferentes le escribieron para advertirle que el exconductor de Intrusos pasea por Madrid con la periodista. Y que este jueves cenó con la periodista en el exclusivo restaurante, La Máquina.

Las historias de Josefina Pouso en Madrid.

Se sabe que ella viajó con un grupo de amigas a Marruecos y de allí partió rumbo a Madrid para ver el recital. Todo indica de que planificaron encontrarse en España y estarían hospedándose en el mismo hotel, porque la relación ya tendría un tiempo.

“Una amiga me cuenta que ya se habían encontrado el 30 de marzo en Buenos Aires en un hotel de Palermo”, dijo De Brito y luego comentó que también los habían visto juntos en otro evento.

Jorge Rial en Madrid.

Jorge Rial se separó en febrero de Romina Pereiro

Jorge Rial y su exesposa Romina Pereiro enfrentaron los primeros rumores de separación en febrero. Rial dejó la casa que compartían y luego él confirmó la ruptura, en medio de un escándalo de infidelidad.

Los primeros días de marzo, Jorge Rial habló de la separación en su programa de radio. “Mucho se está hablando de mi separación y la verdad es que son temas que afectan mucho porque hay toda una familia detrás. Lamentablemente es así, estamos separados con Romi. Fue una decisión que tomamos los dos”, afirmó el conductor de Argenzuela (AM 710) .

Jorge Rial y Romina Pereiro el día de su casamiento

Primero, Rial advirtió que “va a ser la única vez que hable”, y explicó: “A veces el amor solo y profundo no alcanza, sobre todo en un año muy difícil como el anterior, donde la pandemia personalmente a mí me partió psicológica y físicamente. Pensé que no iba a pasar, pero pasó”.

“Me pegó de lleno y entre la pandemia, mis dudas profesionales, entré a una crisis ya antes de la pandemia muy profunda y personal, y esas cosas afectan a una pareja”, continuó Jorge Rial para reconocer que “hace mucho que estamos separados”.

Jorge Rial aseguró que no hubo terceras en discordia en su matrimonio

“La peleamos muchísimo, y no estamos separados de hace poco, sino de hace un tiempo. Ahora se enteran porque es imposible, soy un tipo público. Decirlo públicamente es una cagada porque son temas privados y no tendría que andar diciéndolo”, remarcó.

Además, el conductor agregó: “Hay cierto acoso. Sobre todo sobre Romina. Lo digo públicamente para que la dejen en paz a Romina, a su familia. A mi familia, porque seguimos siendo familia y vamos a seguir siendo familia para toda la vida. Sus hijas son mis hijas”.

Romina Pereiro le salió a bancar los trapos a su esposo. (Instagram @jrial)

Por otro lado, Rial enfatizó: “Hoy parece definitivo. No lo sé tampoco. No lo sé. Vieron que a veces lo definitivo se convierte. Uno no lo sabe. Es esto hoy y hay que asumirlo. Es doloroso y la estamos pasando mal. A mí me cuesta, hay veces que no tengo ganas de venir a laburar. No es fácil”.

Finalmente, el periodista aclaró dudas: “No hay terceras, no busquen a nadie. Si hay algo de lo que hoy no tengo ganas es de estar con alguien. Es más, me estoy acostumbrando a la soledad y me estoy llevando bien quiero decirles. ¿Extraño? Claro que extraño. Extraño a mi familia, a mi casa. Extraño”.