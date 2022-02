¡Otra pelea de Jorge Rial! Ahora se cruzó con Marcela Tauro y se burló de su dicción

Luego del fuerte cruce entre La Negra Vernaci y Jorge Rial, el conductor es el protagonista de una nueva pelea. Marcela Tauro, periodista de ‘Intrusos’, dio detalles acerca de la disputa de ayer entre Vernaci y Rial. Al periodista no le gustó nada y acusó a Tauro de tener mala información y problemas de dicción. La panelista no se quedó callada y le dijo que la estaba discriminando, como siempre a las mujeres del medio.

En la mañana de este jueves, un fuerte escándalo entre Jorge Rial y la Negra Vernaci sorprendió en el mundo de la farándula. El periodista fue confirmado como nuevo conductor de ‘Sobredosis de TV’, decisión que Vernaci lo tomó como una “falta de códigos”, ya que la periodista era la anterior conductora del ciclo. Se cruzaron en los pasillos de Radio 10 y la Negra le soltó un: “que pedazo de garca que sos”.

Los periodistas se pelearon a raíz de que Jorge ocupará el lugar de Vernaci en C5N

Marcela Tauro en ‘Intrusos’ aportó más información sobre el cruce entre la ex y el nuevo conductor de ‘Sobredosis de TV’. La periodista contó que la Negra encaró a Rial de muy malos modos y le dijo: “Forro, pelotudo, fracasado”. Además, Tauro detalló que tuvo que intervenir el gerente de C5N para separarlos.

Horas después, el ex conductor de ‘Intrusos’ lanzó un fuerte tweet dirigido a Tauro, pero sin mencionarla. “No me molesta la mala información. Lo que me molesta es que la diga alguien con graves problemas de dicción y una pelea perdida con la lengua española. Después, todo bien” escribió Rial, burlándose de problemas de habla y vocabulario por parte de la periodista.

Rial se burló de la dicción de Tauro

Rápidamente, Tauro contestó, aludiendo que la estaba discriminando. “Siempre discriminando a las mujeres del medio, tu manera de defenderte. Prefiero tener problemas de dicción y no los tuyos, JR” expresó Marcela.

Por otro lado, le deseo una “mejor” vida y se enorgulleció de la propia. “Deseo que tengas más amor, aún del que yo tengo. Soy feliz. Y trabajo con gente que me hace feliz. Tengo una familia hermosa. Un hijo que me adora y un hombre que me ama”. Para cerrar, le dejó una chicana: “Te agradezco los 18 años que hiciste solidaridad conmigo al darme trabajo, @jrial”.

La periodista publicó furiosa mensajes contra su ex compañero

Tauro y Rial se pelearon luego de trabajar 17 años juntos

En mayo de 2020, la periodista Marcela Tauro abandonó ‘Intrusos’ luego de 17 años, debido a un cruce al aire que tuvo con Rial. El entredicho fue en una entrevista con el ex recepcionista de la clínica de Mühlberger. La panelista aportó datos sobre el hombre y el conductor la cuestionó: “Te voy a pedir que no digas algo al aire si no vas a dar la fuente”.

A partir del siguiente día, Tauro no estuvo más en el programa. “Fue lo que se vio. Sentí el click ahí, sinceramente, y dije ‘bueno, me voy, esto no va más’, pero el programa siguió, no es que terminó. En el corte hablamos bien, aunque no me acuerdo mucho porque saqué todo eso de mi mente” expresó Marcela. Además, agregó: “Rial me maltrató. A un periodista nunca se le pide la fuente. Dije ‘¿por qué me está pasando esto?’. Sentí que algo se cortó”.

El distanciamiento se dio en mayo de 2020

A principios de 2022, ya con la conducción de Flor de la V, Tauro volvió como panelista a ‘Intrusos’, dos años después del cruce con Rial.

De Brito se metió en el barro de la pelea

En medio del cruce twittero entre Tauro y Rial, Ángel De Brito, desde la cuenta nueva de su programa LAM (Los Ángeles de la Mañana), cuestionó los motivos de por qué no nombran al ex conductor en el programa ‘Intrusos’. “Rial destrozó a Tauro. Ayer hablaron de él, sin nombrarlo. ¿Le tienen miedo en ‘Intrusos’? ¿Lo ningunean? ¿Qué pasa?” escribieron desde la cuenta @elejercitodelam.