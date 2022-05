Rodrigo Lussich furioso con La Negra Vernaci: “Gente traicionera”

Rodrigo Lussich comenzó su programa radial ATR con un filoso y duro mensaje contra su colega La Negra Vernaci. “Me tuve que comer un garrón esta mañana”, arrancó y agregó: “De esos golpes secos que te da siempre la gente traicionera”.

Según su relato, este jueves por la mañana su equipo montó una guardia periodística en la puerta de la radio para esperar a Roberto Pettinato. “Lo cierto es que había alguien esperando a Pettinato, que está en días muy demandado por la prensa por toda la cuestión pública de su hijo”, explicó Lussich y aclaró: “No era de mi programa (el móvil), de Socios del Espectáculo ”. Sin embargo, Vernaci interpretó lo contrario.

“La Negra Vernaci a la mañana decía que había una cámara de Lussich. Y que ella le había dicho como una gracia, como una venganza por poner cámaras acá, para j... a la gente, que Pettinato estaba acá adentro. Para que se quede cag... de frío afuera, y Pettinato se había ido hacía 20 minutos. Como si fuera una cosa divertida dejar cag... de frío a un notero”, continuó el conductor y aclaró que le escribió un mensaje a su colega para aclararle la situación.

“Pasó hace un tiempo que mandamos un notero a buscar a la Negra por otro tema, de prepo y con la cámara prendida, cosa que yo no había autorizado, pero bueno, fue una cuestión de desinteligencia y yo le pedí disculpas”, afirmó Lussich.

Lussich

“Le escribí, así como le escribí hoy para decirle que le estaba errando, para pedirle disculpas y decirle que no iba a volver a pasar. Que no le íbamos a volver a mandar a alguien con la cámara prendida porque no está bien. Ella hizo su descargo, me dijo que eso no iba más. Yo le dije: ‘Tenés toda la razón, no iba a volver a pasar’. Y no volvió a pasar nunca más”, remarcó recordando aquel episodio.

En un momento la voz del conductor se empezó a quebrar. “Me pareció de lo más injusto porque la verdad que hay gente con la que yo no elijo meterme, porque es gente de mie... Entonces yo prefiero no meterme con la gente de mie...”, y agregó: “Nos sacaron del aire en un momento, también por presión de la gente de mie... que había acá. Nosotros salimos del aire y porque ustedes lo pidieron nosotros volvimos. Y si mañana me tengo que ir, me vuelvo a ir”.

La Negra vernaci

Además, dijo que tiene sobre sus espaldas la carga de que lo acusen de “chimentero de mie... todos los días” porque se dedica al periodismo de espectáculos. “Me banco todas y cada una de las cachetadas que me peguen. Vengo acá a hacer mi programa todos los días y nunca conté con el apoyo de mis compañeros de radio, que nunca jamás me dieron una mano, sacando a José María Listorti”, reveló Lussich y recordó: “El día que me fui de acá, que me levantaron el programa, nadie me dijo ‘suerte, que te vaya bien’. El día que volví, alguien preguntó cómo la radio volvía a poner un programa que habían sacado antes. Cómo podían otra vez volver a apostar por algo que no funcionó”.

Para el conductor, su colega ni siquiera se tomó el tiempo de escuchar el programa alguna vez. “Si a la Negra Vernaci este programa no le gusta, que no creo que lo haya escuchado nunca... Tiene un prejuicio de la san p... conmigo. No sabe quién soy, no me conoce, no tiene ni idea, y sin embargo me da, me da, me da y me da. Me callo, ¿pero saben qué? No me callo más. Si me quieren sacar del aire ahora mismo, sáquenme del aire ahora mismo. Pero tengo las b... bien puestas, me llamo Rodrigo Lussisch, tengo 50 años, soy un conductor de la radio, de la televisión, le pese a quien le pese, le guste a quien le guste”, mantuvo.

“Yo hoy no mandé ninguna cámara acá para que me gasten ni a mí, ni a un cronista que no era mío, y aunque no era mío, se estaba c... de frío en la calle y no le estaba haciendo mal a nadie. Y si ustedes se meten en quil... y les mandan una cámara a la salida, banquenselá, señores, porque tienen el oficio y la espalda para bancársela, pero no me rompan más los hue... Muchas gracias”, finalizó Lussich.