Rocío Moreno rompió el silencio sobre su ex Paulo Londra: “Pasé el embarazo sola”

Rocío Moreno, la ex novia de Paulo Londra y mamá de sus dos hijas, rompió el silencio en LAM (Los Ángeles de la Mañana) y contó cómo es su situación actual. “Si te digo que estoy bien, te miento. Es todos los día tratar de salir adelante. Yo no puedo decir porqué nos separamos. Me di cuenta que naturalice muchas cosas” se sinceró.

“Dejé pasar cosas que me lastimaban y me hacían mal. Estaba enamorada. Me di cuenta que me dormía llorando y eso marcó un antes y un después. El click mío fue cuando Paulo se fue del país sin avisarme. Estaba sola en la casa, con un bebé de un año y cinco meses y el embarazo, sola. Fueron muchas cosas que no nos hacían bien y que no nos habíamos planteado como familia” añadió.

Además, criticó al entorno del cantante. “Hubo cosas que me daban vergüenza contarles a mi familia o amigos. Yo creo que él es el responsable, pero la familia y sus amigos tienen mucho que ver. Su papá manejaba todo. Paulo no pudo o no quiso elegirnos a nosotras” dijo Rocío.

Por otro lado, recordó los inicios de la relación: “Nos conocimos en el 2015 y dos años después él empieza a hacerse famoso, a hacer viajes y presencias, shows”. Luego explicó el motivo de las peleas. “Tuvimos una crisis muy grande, pero él se mostró arrepentido, hizo muchas promesas. Yo le creí y decidí apostar. Empiezan a aparecer situaciones que se convirtieron en crisis. Cada vez volvía mas tarde o prácticamente no volvía a casa, y se quedaba en la casa de los padres para que yo no viera los horarios y cómo volvía” agregó.

La ex de Paulo Londra lo demandó por una "compensación económica"

Durante el primer embarazo sufrieron crisis que lograron superar, aunque ahora la situación luego se desbordó completamente

LOS MESES DE CONFLICTO ENTRE LONDRA Y MORENO

A principios de febrero, Paulo Londra recibió una demanda de su ex novia, Rocío Moreno, por “compensación económica”. La joven presentó la demanda para recibir el dinero correspondiente por su dedicación al cantante y a sus hijas. Su abogada Ana Rosenfeld declaró en su momento que “la pelea ya es violenta porque estamos ante una mujer que está a punto de dar a luz”.

Luego a finales del mes, llegó el nacimiento de la segunda hija del cantante: Francisca. A pesar de que Rocío le prohibió presenciar el parto al cordobés, Londra se mostró emocionado en sus redes sociales junto a su nueva niña.

En medio de esta situación que debería ser de felicidad, Marina, la madre de Rocío salió a ventilar detalles del conflicto entre su hija y el cantante: “El vínculo ahora es un poco más armonioso, antes era violento y de maltrato. Rocío ha estado muy mal. Ahora hay una tregua a raíz del nacimiento, porque hasta el viernes hubo situaciones muy difíciles”, explicó la mujer.