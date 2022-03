Cinthia Fernández se suma a una app de contenido erótico: qué cifra en dólares le pagarán

Cinthia Fernández sería la nueva famosa que se suma a la plataforma de contenido erótico DivasPlay. Así lo confirmó su compañero de panel Pampito, quien dijo que “le van a pagar muy buena plata” y que es posible que “muestre sus pechos y su cola”.

DivasPlay es una plataforma premium en donde las famosas suben contenido erótico y subido de tono, en algunos casos mostrando partes intimas sin censura. La primera en sumarse a esta app fue Flor Peña, quien explicó su decisión: “A mí si hay algo que me encanta es disfrutar de mi cuerpo y de mi sexualidad, y que ustedes también lo hagan como quieran y con quien quieran”.

Luego a Flor la siguieron Silvina Luna, quienes hicieron juntas una producción jugada para la plataforma, y también Silvina Escudero y Adabel Guerrero. Los últimos famosos en sumarse fueron la pareja reciente de Celeste Muriega y Cristian Sancho. Para ver las fotos y videos es necesario pagar una membresía mensual.

Celeste Muriega fue de las últimas en sumarse a la plataforma

La conductora fue de las primeras en inaugurar su perfil en DivasPlay.

Silvina Luna es de las famosas más descargadas en la página

Algunas semanas atrás, Cinthia Fernández reveló que desde la aplicacion la habría tentado con formar parte. “Chicos, el cachet de cada artista está entre 3000 y 10.000 dólares. Yo estoy negociando, me ofrecieron muy buena plata y lo estoy pensando” le dijo Cinthia a sus compañeros de programa en ‘Momento D’.

Ese mismo día, en el programa charlaron con Silvina Luna, quien explicó sus motivos por los cuales está en la plataforma. “Yo tengo que pagar las expensas, y los que me critican no me van a pagar mis gastos; a mí me divierte conectar con esa parte erótica, me da el cuerpo y puedo hacerlo hoy, así que las críticas que se las metan donde quieran” expresó la ex Gran Hermano.

Cinthia respaldó lo dicho por la actual participante de ‘El Hotel de los Famosos’. “Tal cual, que no tiren el manto de monja porque es un trabajo. Estamos hablando de un pago mensual más comisión que es un ingreso laboral” dijo.

Este viernes en ‘Mañanísima’ (Ciudad Magazine), el periodista Pampito confirmó que su compañera de panel estaría a punto de firmar contrato con Divas Play. “La convencieron, y la suma que le van a pagar es muy buena, 10 mil dólares. Tiene que hacer 15 sesiones de fotos por mes. Es contenido erótico” explicó.

Cinthia subirá contenido subido de tono en DivasPlay

“Yo le pregunté si iba a mostrar partes íntimas y me dijo que a lo mejor las lolas, la cola, con transparencias” detalló sobre cómo será el contenido. “Ella no quería porque existe el prejuicio en la sociedad lamentablmente, pero tanto yo como todos los compañeros de ‘Momento D’ la alentamos para que lo haga” contó Pampito.