Roberto Moldavsky revela una desconocida anécdota en su despedida a Gerardo Rozín

La noticia de la partida de Gerardo Rozín causó gran emoción en todo el país. El reconocido conductor de Morfi falleció este viernes a los 51 años a raíz de un tumor cerebral.

Durante todo el fin de semana, sus allegados y amigos han compartido diferentes mensajes despidiendo al conductor, quien era una figura muy querida en el medio. Entre los profundos mensajes que le dedicaron algunas figuras en las redes sociales, se resaltó el posteo de Roberto Moldavsky, quien recordó una anécdota inédita junto al periodista.

Fue mediante Instagram que el humorista compartió un sentido mensaje y encontró las palabras correctas para despedir a su amigo. En la imagen, ambos posaron en el backstage del ciclo conducido por Rozín en Telefe.

El conmovedor posteo de Roberto Moldavsky a su querido amigo, Gerardo Rozín.

“Rozin fue operado hace un año de un tumor en la cabeza” comenzó escribiendo Moldavsky en su posteo. “A la salida de esa operación, todos esperaban ver cuál sería su reacción, sus primeras palabras. De fondo jugaba Central y en el medio de un silencio tenso en la habitación, se escucha ‘Corré Marinelli y la pqtp!!!!’ Gerardo me dijo, no es terrible que haya sido lo primero que dije???” agregó Roberto recordando la anécdota junto a su amigo.

“Lo terrible es que te hayas ido tan pronto, con tanto que teníamos ganas de hacer juntos. Ir a Israel para que veas cómo te conocen por la peña, escribir esa sitcom, hacer juntos un programa o ir a cenar a un lugar nuevo y prometernos que empezábamos la dieta al otro día” escribió Moldavksy, recordando aquellos planes que quedaron pendiente con su amigo.

El conductor falleció el pasado viernes por un tumor cerebral. El país entero despidió al querido periodista.

“Me preguntaste si te iba a extrañar y te dije que mucho, y es así, me destruye ver tu foto en todos lados diciendo que ya no estás. La tele pierde a uno que levantaba la vara, les gano con lo mío, como me decías. Pero yo pierdo a un amigo, que me ayudó muchísimo y al que admiro siempre. Te quiero Rozin, que mierda todo” cerró.

El último adiós

Los familiares y amigos del periodista despidieron sus restos este domingo en su ciudad natal de Rosario. Sin embargo, anteriormente sus allegados lo despidieron en Buenos Aires antes de ser trasladado a su ciudad.

Rodeado de quieren más lo querían, primero fue despedido en la cochería Caramuto, ubicada en el barrio porteño de Almagro.

Figuras como Beto Casella, Jesica Cirio, el jefe de gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, Carlos Rottemberg y Nicolás Repetto, entre tantos otros, se acercaron a despedir a uno de sus más queridos compañeros y colegas.