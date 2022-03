La desgarradora frase de la hija de Gerardo Rozín: “Soy muy chica para vivir esto”

Gerardo Rozín era uno de los conductores más reconocidos de la televisión argentina y su presencia estaba ligada a Telefé, el canal en el que trabajó por muchos años y en el que salió por última vez al aire a finales de 2021.

Familiares y amigos del periodista despidieron sus restos en la cochería Caramuto, situada en el barrio porteño de Almagro. Luego se trasladó su cuerpo para ser sepultado en el Cementerio Israelita de su ciudad natal, Rosario.

Fue en este dificil momento cuando se supo que su hija Elena decidió no concurrir a esta emotiva despedida cuando Julio Bárbaro, el ex suegro de Gerardo, reveló cómo se sentía su nieta, tras la muerte de su papá. “Esencialmente sufrimos la muerte de Gerardo en Elena, que tiene 11 años y la semana pasada nos dijo ‘Soy muy chiquita para estar viviendo esto’” aseguró el padre de Carmela Bárbaro.

Rozin junto a sus hijos Pedro y Elena.

“Fue con Carmela a despedirlo, pero él ya no estaba consciente y ahí asumió cuál era la gravedad. Y hoy no quiso ir al velatorio” agregó el ex suegro de Rozín. Cabe destacar que, en los últimos días, Carmela dejó de asistir al programa ‘Momento D’ para acompañar al padre de su hija en este doloroso proceso.

Luego Bárbaro finalizó: “No hace tanto Gerardo la llevó a Disney, a Estados Unidos. Él era consciente de lo que iba a atravesar. La semana pasada habían armado una cena de despedida con sus afectos. En un momento los médicos dijeron que eso era imposible, que ya la situación no permitía el diálogo”.

Dos semanas anteriores a esa Navidad, el conductor de La Peña del Morfi compartió en su cuenta de Instagram un tierno posteo dedicado especialmente a su hija, que se había graduado en ese entonces. “El plan es sencillo. Ella crece feliz, libre, bella y amada. Mientras funcione yo intento hacerle comedia, porque le gusta y porque es la mejor manera fuera de la comida que tenemos los judíos para decir te amo. Elena se graduó” escribió en su publicación.