Robertito Funes Ugarte se refirió a su abrupta salida de C5N

Robertito Funes Ugarte era una de las caras reconocidas de C5N pero algo pasó y decidió irse del canal y del ciclo “Sobredosis de TV”. No dijo nada al respecto hasta ahora, que dio una entrevista en la que se refirió a su abrupta salida y a los nuevos proyectos laborales en la pantalla chica.

El conductor nacido en Mendoza se sinceró sobre su renuncia después de 10 años de trabajar en la emisora: “Fue una decisión mía la de dejar el canal. Después de muchos años de estar allí decidí que ya era un tiempo cumplido. Tenía que buscar otros rumbos. Me fui yo”.

Al año de dejar ese lugar en la televisión, Robertito confirmó que el programa se había vuelto “muy político” y esta situación lo hizo poner “incomodo”. “Había un grupo de gente muy militante, muy marcada por su pensamiento. Yo disfruté los primeros cuatro años, porque al principio era un programa de archivo con un toque político pero después se transformó en muy político en estos dos años”, señaló en una charla con Catalina Dlugi.

Robertito Funes Ugarte es la nueva figura de A24

Y admitió: “En Twitter decían cosas muy agraviantes, es un programa para la gente muy militante, lo que pasaba con Luciana es que ambos teníamos una postura muy distinta, y respetábamos las dos posturas sin problema, pero el público acérrimo no”.

A lo que añadió: “Cuando percibí que el programa iba hacia otro rumbo sin humor, sin ironía, dije chau. Entonces busqué la salida y dije que no lo quería hacer más y fue lo más sensato que hice, haberme retirado de un lugar donde en los últimos meses no me sentía cómodo. Parece que en la Argentina la política es el único tema”.

¿A qué canal se muda Robertito Funes Ugarte?

En una entrevista con la revista Pronto, Robertito confirmó que su próximo proyecto laboral será en la pantalla de A24; tendrá un programa nuevo y estará en la conducción junto a la periodista Mariana Contartessi.

“Debuto con ‘El diario de la tarde’, de 15 a 17. Muy entusiasmados y con muchas ganas de debutar”, dijo.

Pero también, el mediático seguirá con el “ViajeChef”, de Telefe, espacio en el que se encarga de llevar a los eliminados de “MasterChef Celebrity 3″. Además de “TaxiFe”, el espacio especial de “Telefe Noticias”.

El 1 de marzo se estrenará la nueva temporada de “¿Quién sabe más de Argentina?”, el programa de preguntas sobre Argentina que conduce en la Televisión Pública.