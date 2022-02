¿Cuál es el signo menos cariñoso del zodíaco?

Todos conocemos a alguna persona que no es para nada demostrativa de cariño, que jamás hace una caricia de forma voluntaria, que no le salen palabras bonitas hacia el otro y que ni siquiera le gusta mucho el contacto físico. No importa si es su pareja, un amigo, familiar o compañero del trabajo.

El horóscopo de hoy pondrá en evidencia al signo menos cariñoso del zodíaco, a ese que prácticamente nunca dará muestras del amor. No es que sean malas personas, sino que no les nace exteriorizar sus emociones.

Virgo, el signo menos cariñoso del zodíaco

Los nativos del signo Virgo son dueños de un carácter especial, pueden considerarse volubles y cuando algo les molesta, ya no hay marcha atrás.

Suelen sentirse ansiosos con todo lo relacionado a la formalidad de una relación y a las citas.

Virgo y Sagitario, los signos menos cariñosos del zodíaco

Son personas perfeccionistas y enfocadas en su vida tanto personal como laboral, no se dejan tiempo para el romanticismo ni para demostrar lo que sienten.

Sagitario, el otro signo menos cariñoso del zodíaco

Sagitario es el otro signo zodiacal que menos cariño hace y demuestra. Les cuesta un montón el abrirse y dejar salir sus sentimientos y emociones.

Les cuesta el compromiso por lo que, cuando empiezan a sentirse obligadas a actuar de cierta forma, se alejan inmediatamente.

Son seres que viven el momento, no les agrada hacer muchos planes.