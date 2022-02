El drama que vivió el actor e influencer Pepe Ochoa: lo desmayaron y le robaron todo

Pepe Ochoa fue víctima de una situación desesperante y nunca más lo olvidará. El actor e influencer fue abordado por delincuentes en la puerta de su casa, lo desmayaron y le robaron todo lo que tenía. Lo hizo público en las redes y este lunes contó todo lo sucedido en “Nosotros a la mañana”.

Íntimo amigo de Fede Bal, Yanina Latorre y Laurita Fernández entre otros famosos, confió que lo durmieron con cloroformo y gracias a esa droga quedó desvanecido mientras le desvalijaron la propiedad.

Primero se volcó a Instagram para hacer público el robo tremendo que había sufrido, angustiado, escribió: “Bueno, esta vez me tocó a mí. Me tocó ser víctima de esto”, a lo que sumó: “Hace dos semanas, en la puerta de mi casa, me desmayaron con cloroformo, entraron a mi casa y se llevaron todo”.

Ante la preocupación de sus colegas y conocidos del medio, la producción del programa conducido por El Pollo Álvarez lo sacó al aire para que diera más detalles de la tragedia que ocurrió el pasado 5 de febrero, cuando se levantó para irse a vacunar.

Pepe Ochoa, el ¿amigo? de Fede Bal y Laurita Fernández fue víctima de un tremendo robo

Según su relato, cuando estaba por subirse al auto alguien se le acercó para preguntarle una dirección y “me acuerdo que le respondí y el próximo recuerdo es despertarme en el piso de mi auto, sin pantalones. Cuando me levanté, no sabía dónde estaba, me dolía todo el cuerpo. Estaba bajo los efectos de la droga, y en mi caso no pude recordar nada, y cuando logré reincorporarme me di cuenta que estaba en mi auto y que estaba al frente de mi casa. Pude ver que la ventana de mi departamento estaba toda abierta”.

“Entré a mi casa por el garaje y cuando entro me di cuenta que se habían llevado todo, los delincuentes tuvieron sexo en mi cuarto porque habían preservativos usados, vasos con alcohol”, dijo al aire del ciclo de El Trece.

“De entrada empecé a preguntarme lo siguiente: para qué paso esto. Hoy con un poco más de perspectiva podría escribir doscientas mil cosas, pero la que me parece más valiosa es que el amor es fundamental y el tiempo es lo más valioso que tenemos que atesorar”.

“Por favor, cuídense mucho. Mantengan los ojos abiertos y, por sobre todo, no esperen como yo a que les pase algo para darse cuenta que la vida es eso que pasa mientras te enroscás en cosas que no valen la pena”, aconsejó.

¿Quién es Pepe Ochoa?

Quizá muchos recuerden el nombre de Pepe Ochoa como el tercero en discordia entre Fede Bal y Laurita Fernández. Él es amigo de ambos pero según allegados, metió mucha cizaña entre los mediáticos cuando estuvieron de novios.

Además, el actor tomó más reconocimiento público cuando, en medio de los rumores de crisis de la parejita, la bailarina y ahora conductora subió a las redes sociales varias fotos junto a Pepe. Se habló de un affaire entre ellos pero la blonda lo negó rotundamente.