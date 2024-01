Reveló que tiene tres trabajos y rompió en llanto porque no le alcanza para llegar a fin de mes (VIDEO)

Una joven se mostró angustiada a través de un video en TikTok cuando reveló que se siente frustrada al enfrentar su realidad financiera. Skirha Jourdan explicó que tiene tres trabajos y aun así sus ingresos apenas le permiten llegar a fin de mes. Debido a su testimonio, aparecieron una gran cantidad de comentarios que reflejaron la empatía y la preocupación sobre los desafíos económicos que enfrentan los jóvenes.

El video alcanzó más de tres millones de reproducciones. Además de su experiencia, la joven confesó que ha evaluado la posibilidad de dejar su trabajo de tiempo completo para desempeñarse como moza, ya que ganaba más dinero.

“Con mi trabajo a tiempo completo no llego. Conseguí un segundo trabajo y apenas llego al final de mes. Mi tercer trabajo es impredecible si me pagan a tiempo. Siento que me ahogo y no sé qué hacer. No sé si a alguna industria le está yendo bien en este momento”, expresó la usuaria en el video.

Por otro lado, la joven expresó que su situación económica se intensifica aún más con las deudas acumuladas en su tarjeta de crédito. Este problema la llevó a considerar la posibilidad de encontrar una pareja para compartir los gastos y también rechazar invitaciones a festejos para ahorrar dinero.

La joven se preguntó si su experiencia es única o si otros jóvenes también enfrentan circunstancias similares. Además, reflexionó sobre cómo su historial financiero, anteriormente positivo, se ha visto afectado.

Sin embargo, los comentarios en el video demostraron una mezcla de opiniones, desde aquellos que expresan comprensión y solidaridad hasta otros que sugieren que los desafíos económicos podrían estar vinculados al costo de vida y la precariedad laboral.

“Estos millenials no conocen el esfuerzo”, “Estoy segura de que el problema es el precio de rentar”, “2023 fue el año más quebrado de mi vida”, “Te entiendo. Tengo 32 años, trabajo en finanzas haciendo dinero bien, no tengo hijos, no tengo un apartamento de lujo y vivo de pagos a pagos, no estás sola, sé fuerte”, fueron algunos de los comentarios.