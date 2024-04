Retiró una caja con ayuda alimentaria, mostró el “unboxing” y la fulmiraron en redes: “No la necesitás”

En TikTok, la aplicación china de videos cortos, es muy usual que usuarios de todo el mundo realicen contenido sobre su día a día. Estos incluyen modalidades como “Get ready with me” (Preparate conmigo), rutinas de cuidado de piel o de ejercicios y “unboxing”, siendo estos videos los que más reproducciones atraen.

En lo relativo a este último formato, este es utilizado por tiktokers de todo el mundo para mostrar a sus seguidores y otros usuarios el contenido de una caja en particular. Es de gran ayuda, por ejemplo, al momento de decidir la compra de un producto o no. Sin embargo, en los últimos días, una madre bonaerense recibió duras críticas por realizar un unboxing con una caja de ayuda alimentaria.

Tras dejar a su hijo en la escuela, la usuaria @daianazunino retiró la caja “Mesa Bonaerense”, la cual, por una iniciativa del gobierno de Axel Kicillof, corresponde a su hijo. En rigor, se trata de un módulo alimentario, acompañado por un cuadernillo-guía con información nutricional y recetas prácticas, que es entregado mensualmente.

Cuando se presentó la iniciativa en 2022 -pero con la asistencia del Servicio Alimentario Escolar (SAE) como un antecedente durante la época de la pandemia-, desde el gobierno de la provincia Buenos Aires informó que los módulos alcanzarían “a más de 2 millones de familias de niños, niñas y adolescentes que asisten a los 11 mil comedores escolares bonaerenses”.

En el video, que cuenta con más de 370 mil reproducciones, Daiana contó que esta es la primera vez que la retiraba y, luego, comenzó a mostrar su contenido, el cual “sea lo que sea va a estar bien igual”, aclaró.

Después de aclarar que abriría la caja en su vehículo para darle el contenedor a un hombre que los estaba recogiendo en la puerta del colegio, la tiktoker mencionó que, en caso de que su hijo no consumiera alguno de los alimentos, también se los entregaría. Esto sucedió con una leche en polvo, la cual el menor no consume.

Pero, además de la leche, la caja contenía dos paquetes de fideos, arvejas, lentejas, puré de tomate, arroz, harina y una botella de aceite. “Es un montón. Nunca la retiro pero lo voy a empezar a hacer ya que siempre algo hace falta. Igualmente, se pueden dar las cosas”, concluyó.

En la red social, el video de Daiana no cayó bien, ya que muchos consideraron que ella “no la necesitaba” y que se la podría haber donado al hombre que recolectaba cajas en la escuela. “Si tenés auto podés mantenerlo o comprar comida. Deja (la caja) para alguien que no pueda”, “En esa camioneta. Dejale la caja caradura”, “Que yo sepa es para alguien de pocos recursos” y “Auto, uñas, pestañas.... A mi no me daría la cara para recibirla”, fueron algunos de los duros comentarios que recibió.

No obstante, la usuaria se defendió al explicar que las uñas y sus pestañas eran un regalo de su pareja. Pero, además, la mujer precisó que nadie conoce su situación y que ella también podría necesitarla.

En otro video, la usuaria retomó su postura y respondió al comentario sobre su “camioneta” de forma irónica. Allí, mostró que lo que muchos pensaban que era un auto lujoso, en realidad era un Fiat 2001 con “abollones porque es viejito”. “Después de trabajar muchos años es mi primer auto”, explicó, y detalló que lo compró con ahorros y con la venta de su moto.