Qué dijo Marlene Montaner sobre el supuesto de Stefi Roitman con Ricky

Desde que Stefi Roitman y Ricky Montener se casaron a fines del año pasado, los rumores de embarazo han estado a la orden del día, y Marlene Rodríguez Miranda, la mamá del cantante, habló respecto de su nuera.

“Será cuando Dios diga que tiene que ser”, afirmó la esposa de Ricardo Montaner en una nota con Socios del Espectáculo, quien al igual que su marido es muy creyente, según Ciudad Magazine.

Además, luego de asegurar que “Stefi todavía no está embarazada”, Marlene Rodríguez Miranda se alegró de que “a fin de año vamos a tener siete nietos” con Ricardo Montaner.

Stefi Roitman y Ricky Montaner junto a la familia.

Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez, abuelos felices

Los dos hijos mayores de Ricardo Montaner fruto de su primer matrimonio con Ana Vaz, lo habían hecho abuelo antes que Evaluna, hija de Marlene Rodríguez, le diera a Índigo junto a Camilo Echeverry.

Eso sumado a Apolo, el bebé que Sara Escobar espera fruto de su matrimonio con Mau Montaner.

Alejandro, el primogénito de Ricardo, es padre de Alejandro, su homónimo, y Matías, producto de su matrimonio con Ximena Datorre.

La Familia Montaner

Antonella y Salomé son el fruto de la relación de Héctor Montaner y Paola Gaudelli, casados en 2007.

Por último, Marlene Montaner se refirió a “Sebastián”, el bebé que espera Cristóbal Brito, un hijo adoptivo que conocieron a través de Ricky Montaner.

Stefi Roitman decidió confesarse con sus fans tras los rumores de embarazo

Las expectativas de que Ricky Montaner y Stefi Roitman sean padres, es cada vez más alta por parte de sus fans. Por ello, la joven decidió interactuar con sus seguidores y, de esta manera, afrontar los rumores.

“Estás embarazada. Es una afirmación, no una pregunta”, le escribieron. “Yo los y las amo tanto... En cada foto o en cada cosa que subo o comparto, una respuesta o un comentario es ‘estás embarazada. Tenés cara de embarazada’. Chicos, ni idea, no estoy embarazada. Y no sé qué es cara de embarazada”, expresó Stefi, un poco molesta por esas versiones.

Pero este no fue el único rumor que se instaló en torno a la influencer, ya que varios internautas creen que el reciente matrimonio no atraviesa su mejor momento: “Ya no sos la misma Stef, se nota en tu carita que no estás bien”, le expresó la usuaria, a lo que Stefi, rápidamente, se encargó de aclarar: “Gracias seguidora, pero estoy igual de bien y de mal que siempre”, reveló Roitman de forma contundente en sus historias de Instagram.