Qué colores de ropa debemos usar para atraer dinero y alejar la mala racha, según el Feng Shui

Aunque siempre se busque la prosperidad en rituales o amuletos, el Feng Shui enseña que la energía también se manifiesta en la ropa . Según maestros orientales, las prendas pueden potenciar o bloquear el flujo de la buena suerte, por lo que elegir colores y texturas adecuadas ayuda a atraer riqueza y bienestar personal.

El maestro San Shi explica que la ropa acumula energía y refleja la actitud con la que enfrentamos la vida. Mientras más cuidada esté nuestra apariencia, más energía positiva se activa alrededor. Este intento de ritual no se trata de moda, sino de una práctica energética que limpia la suerte vieja y abre espacio a nuevas oportunidades.

La práctica milenaria del Feng Shui utiliza la energía del color para influir en el entorno y en las emociones .

Mantener la ropa limpia, ordenada y en buen estado también es parte de este flujo de prosperidad.

Esta práctica explica que vestirse con estos colores no se trata de seguir una tendencia, sino de usarlos con intención. Por eso, cada prenda debe elegirse como una herramienta adecuada para manifestar la energía deseada.

Para el Feng Shui, la ropa es una extensión del campo energético. Las fibras naturales y los tonos vibrantes permiten que la energía vital fluya mejor, mientras que las prendas desgastadas o rotas conservan vibraciones antiguas que pueden estancar la fortuna.

A su vez, el maestro San Shi enseña que vestirse con intención es un acto de respeto hacia uno mismo.

La limpieza, el orden y el cuidado en la apariencia abren espacio para recibir energía positiva.

Además, vestir bien genera confianza y transmite al entorno una imagen de seguridad que atrae oportunidades.

Es por eso que cada día, el acto de elegir la ropa puede convertirse en un ritual de prosperidad. Cuando la vestimenta se usa como una herramienta energética, el cuerpo y la mente se alinean con la abundancia, creando una vibración favorable que se refleja en todos los aspectos de la vida.

La práctica del Feng Shui propone transformar la rutina diaria de vestimenta en una práctica energética. Vestirse con intención, cuidar los detalles y elegir colores asociados a la prosperidad es una manera sencilla de atraer dinero y bienestar.