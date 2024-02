¿Puedo ir a la cárcel si mato a mi madre de “un susto”?: la curiosa duda que respondió una estudiante de abogacía

Una estudiante de abogacía respondió una curiosa pregunta que había hecho un tiktoker. “Si matas a alguien de un susto ¿puedes ir preso?”, preguntó el usuario y puso como ejemplo a su madre.

“Imagínate que le das un susto a tu madre, le da un infarto y la palma”, dijo Nister en su cuenta de TikTok. Esta pregunta llamó la atención de Paula, una estudiante de abogacía.

Al ver el video, la joven decidió discutirlo con su profesora de Derecho Penal. “Partimos de la base en la que no hay dolo, es decir, no hay voluntad de cometer el delito. Entonces nos adentramos en una situación de negligencia”, comentó la joven.

“Nos tenemos que quedar con la tipicidad, que es objetiva y es aquella que se puede hacer en un juicio de subsunción típico. Esto significa que es un delito de homicidio porque el resultado de esa conducta es la muerte de otra persona”, agregó.

Se entiende que la persona que hace la broma no tiene la intención de matar a nadie. De otra manera, si hubiera un plan, se trataría de un homicidio premeditado.

“Se entiende como poder hacer bromas, dar sustos, etc que no concurrirían como una conducta idónea para causar la muerte de una persona. No es esperable que esa conducta produzca un resultado prohibido por la norma, que sería matar”, dijo.

En resumen, “no entrarías a la cárcel si le das un susto de muerte a tu madre si esta no tiene ningún tipo de enfermedad”.