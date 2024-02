Video: se emocionó cuando descubrió un robot vendedor en un aeropuerto, pero no resultó como esperaba

En la actualidad, muchas personas recorren los aeropuertos cuando viajan de un lugar hacia otro y debido a ello, dichos lugares deben mejorar aún más sus servicios. En esta ocasión, una joven española se encontraba en uno de los aeropuertos más grandes de Chipre y se emocionó cuando no podía creer lo que acaba de encontrar. El video del momento se volvió viral en TikTok.

“Estamos en el aeropuerto y hemos encontrado un robot que te sirve las chuches (golosinas)”, afirmó Patri, quien había visitado Lárnaca, la tercera ciudad más grande de Chipre. Como se puede ver en el video, en uno de los quioscos del aeropuerto, había un robot atendiendo en lugar de una persona.

La tarea del robot consistía en ubicarse detrás de una pantalla, donde los clientes piden la cantidad y el tipo de golosinas que desean llevar y tras pagar el total, él debe entregarles el pedido dentro de un vaso.

O, al menos, esa era la idea. Al ser un robot, está programado para cumplir sus funciones de manera automática, por lo que cualquier falla puede suponer un gran problema. Así mismo, cuando al “dependiente” se le cae el vaso con el que recibe los pedidos, poco pueden hacer. “Vamos guapa, tú puedes”, exclamaron las jóvenes.

Tras observar la dificultad que presentó el robot, la joven tiktoker y su amiga intentaron ayudarlo dándole el vaso en la mano, pero no funcionó. “No funciona. La única ilusión que tenía en el día era ver al robot echar las chuches y no lo he conseguido”.

La desilusión de no ver al robot cumplir su función cuenta ya con más de un millón de reproducciones. Además, aparecieron comentarios de todo tipo de mensajes. Por una parte, estaban los que aseguran que ellos también “ayudarían” al robot, mientras que otros se ríen de las “pocas ganas que tiene de trabajar”.