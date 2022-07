Peter Lanzani confesó el mal momento que soportó en Casi Ángeles: “Estaba abrumado y lo quería dejar”

Peter Lanzani dio una entrevista para Teleshow y reveló los momentos en los que sufrió penurias mientras grababa Casi Ángeles. “Tenía más ganas de estar con mis amigos”, explicó.

El actor de 31 años charló con Teleshow y confesó que, en un año de las grabaciones de la tira para adolescentes, pensó en abandonarla. “En el segundo año de Casi Ángeles estaba un poco abrumado y lo quería dejar porque tenía más ganas de estar con mis amigos y encima estaba en quinto año del colegio”, explicó.

“Como que se me cruzaron un montón de cuestiones. Pero, a partir de ese año empecé a encontrar un oficio. Y en el encontrar un oficio empecé a tirar un poco más para ver que había. ¡Y a medida que buscás, encontrás! Siempre fui muy inconsciente, muy kamikaze”, agregó. “Tenía 16 o 17 años. No tenía idea de nada. Sigo sin tenerla ahora, imaginate en ese momento”, sostuvo.

Luego, se refirió al grupo humano que había en el elenco. “La pasaba increíble. Teníamos un grupazo. Es el día de hoy que seguimos unidos, conversando, apoyando o en lo que hacemos”, dijo. En cuanto a un posible reencuentro, dijo: “Entre todos no. Nunca se planteó tampoco. Si sucede, yo creo que recontra. Pero estamos en contacto”.

Los Teen Angels: Nico Riera, Lali Espósito, Peter Lanzani, Rocío Igarzábal y Gastón Dalmau

Peter Lanzani contó que le quisieron pegar en boliches por ser “el de la tele”

Ante la consulta de si es muy enojón, el actor respondió: “Sí, soy cabrón. La verdad es que por lo general me ofende algo y termino enojándome más conmigo del por qué me ofendí. Es rarísimo lo que me pasa. Hoy soy mucho más tranquilo, pero de chico sí era más cabrón”.

Peter Lanzani

Luego, reveló que casi se agarra a trompadas en algunos boliches. “Me han venido a buscar un par de veces: era ‘el pibe de la tele’. Y hoy, los que me han querido venir a cagar a trompadas me los he cruzado por la calle y tenemos buena relación”, explicó.

“A veces tenías que hacer frente y a veces, no. Pero gustar no me gustaba: a mí me gustaba salir a bailar con mis amigos, tratar de ligarme alguna piba”, concluyó.