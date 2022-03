Destrozaron a Peter Lanzani por el look “linyera” que usó para el cumpleaños de la China Suárez

Este miércoles 9 de marzo la China Suárez cumple 30 años y los recibió con una fiesta íntima en la que no faltó su amigo, Peter Lanzani, con quien compartió varios éxitos de Cris Morena. Pero el protagonismo en las últimas horas se lo robó el actor en Twitter al ser tendencia por el particular look que eligió para ir al cumpleaños de su amiga.

En los últimos años Peter Lanzani pasó por distintos estilos, entre el propio y el que tuvo que adoptar para distintos personajes. En cuanto a su cabellera se lo vio con pelo largo, corto, ondulado o lacio. Y su rostro con barba larga o barba corta, según el momento de su vida.

Peter Lanzani en "El Reino"

Foto: captura pantalla

Peter Lanzani protagonizó grandes éxitos en los últimos años.

Fue la China quien subió una foto con el actor de “El Clan”, “Un gallo para esculapio”, “El Ángel” y “El reino”, por mencionar algunas de las últimas producciones exitosas en las que trabajó.

En la imagen, los actores están abrazados, pero en Twitter se detuvieron en el aspecto de Peter, a quien se lo ve con pelo largo, barba y bigote. A esto se suma una remera y un pantalón súper anchos y medias altas con dibujos, por lo que en redes lo tildaron de “ciruja” o “linyera” por haberse vestido de esa forma para la fiesta la modelo.

La China Suárez y Peter Lanzani en los 30 de la actriz.

“Si no me decían que era Peter Lanzani pensaba que la China Suárez estaba con un linyera”; “Qué tierna la China Suarez mirá ómo abraza a ese ciruja +es Peter Lanzani”, escribieron en Twitter. En tanto que otra usuaria se preguntó: “Por qué nadie esta hablando de cómo esta Peter Lanzani, le falta la pelota Wilson nomás”, en referencia al persona del Náufrago.

“No paro de sorprenderme viendo la especie de vagabundo en la que se convirtió Peter Lanzani en serio, keseso?”, fue otro de los comentarios al que se sumó: “Seriamente hablando, por qué Peter Lanzani parece un vagabundo, qué carajos, no solo el aspecto físico con todo ese pelo y barba. Sino también la vestimenta jajajaja qué carajo”.

Críticas y defensa a Peter Lanzani en Twitter por su aspecto físico.

Varios usuarios defendieron a Peter Lanzani de los ataques en redes

Así como muchos se detuvieron a criticar al virtuoso actor por su aspecto físico y vestimenta en la foto que subió la China Suárez, muchos otros lo defendieron y recordaron la importancia de no hablar de los demás, y mucho menos opinar sobre cómo lucen.

“Qué tal body shaming que le hacen a Peter Lanzani todo el tiempo. Ayer hablábamos de no opinar de cuerpos de otros, pero como ya es otro día empiezan con su doble moral”; “Los comentarios nefastos hacia Peter Lanzani, dan asco la verdad”, escribieron en Twitter.

“Aprovecho que están con lo de Peter Lanzani para recordales que cada uno se viste como quiere... No importa la ropa, o el aspecto, importa la persona y su esencia. Basta de criticar cuerpos de alguien, y no por ser famoso se puede opinar, porque atrás de la fama hay una persona”, expresó muy enojada otra joven.

“Qué asco que casi siempre que Peter Lanzani es tendencia sea por su físico y no por ser uno de los mejores actores de su generación, mucho “dejen de criticar cuerpos ajenos” pero luego no paran de hacerle body shaming”, expresó otras de las defensoras del actor.

