Peter Lanzani quiso renunciar a “Casi Ángeles” y dio los motivos por los que casi le suelta la mano a Cris Morena

Peter Lanzani comenzó su carrera artística de la mano de Cris Morena y de eso habló con Jey Mammón en su visita a Los Mammones (América). El actor comentó cómo vivió arrancar a trabajar desde tan chico y confesó que quiso renunciar a Casi Ángeles, uno de los éxitos de la productora de televisión.

“¿Es verdad que querías renunciar a Casi Ángeles en un momento?”, indagó Jey Mammón sobre el pasado. El actor reveló que en la segunda temporada de la tira pensó en “abandonar todo”.

“Sí, en la segunda temporada de Casi Ángeles casi que abandono todo. Nico Vázquez es el que medio que me convence, pero estaba como cansado. No me sentía en el mundo”, dijo con sinceridad Peter sobre esa época de gloria de los Teen Angels.

Casi Ángeles (Foto:Web)

“Justo me agarró en quinto del año del colegio, que lo estaba haciendo alejado de mis amigos, más viajes con mi club de rugby y sentía que estaba perdiendo algo de pertenencia mío”, continuó explicando Lanzani.

“Terminaron convenciéndome del por qué tenía que seguir. Que era un camino interno que yo tenía que hacer para no perder mis amistades, que por suerte sigo teniendo el mismo grupo de amigos que son mi cable a tierra y son lo mejor que me pasó en la vida”.

Previo, Lanzani reflexionó sobre lo que fue su relación laboral con Cris Morena: “Son muchas cosas, fueron más de cinco años que compartimos juntos y qué cinco años, a diario”.

“La verdad es que en el buen sentido de la palabra le debo mucho a Cris, porque me abrió las puertas a mundo maravilloso y me dio las herramientas para hoy poder seguir creciendo y buscar el camino que a mí me representa”, cerró el actor.