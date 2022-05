Pedro Alfonso habló de la conexión del más allá de Paula Chaves con su mamá: “Es como si la hubiera conocido”

Pedro Alfonso reveló la conexión paranormal que tiene su esposa Paula Chaves con su madre, quien falleció un año antes de que se conocieran con la modelo. “Cuando me preguntan si Paula conoció a mi mamá a mí me entra la duda porque parece que sí”, contó el actor.

En diálogo con Pronto, Pedro Alfonso habló sobre el vínculo de su madre Ana con su actual esposa Paula Chaves. “Murió en 2009, así que tenía 30 años. Lo mío con Pau empezó todo en 2010, al año de la partida de mamá, así que no se conocieron en persona”, comenzó contando.

Pedro Alfonso conoció a Paula en ShowMatch un año después de la partida de su mamá

Luego agregó: “Igual, Pau siempre dice que la conoce; habla de ella, la escuchás y es como si la hubiera conocido. Cuando me preguntan si Paula conoció a mi mamá a mí me entra la duda porque habla tanto de ella que parece que sí”.

Ana Alfonso falleció en 2009, tras una larga enfermedad

También reveló que su madre estuvo presente en los momentos más importantes de su vida. “En los partos incluso siempre se llevaba la foto de mi mamá para que la acompañara. Tienen una linda conexión y por eso está tan presente”, expresó.

Pedro Alfonso y Paula Chaves

El palito de la China Suárez a Paula Chaves y Mery del Cerro

La actriz ex Casi Ángeles se descargó desde sus historias de Instagram sobre el hostigamiento que sufre por parte de LAM. “¡Hola! Estoy un poco nerviosa porque me llegó un hilo de twitter que resume muy bien a lo que me refiero sobre el hostigamiento. No es desde un lugar de víctima. Yo me he equivocado y me equivoco como todo el mundo”, explicó Suárez.

China Suárez, Mery del Cerro y Paula Chaves, cuando eran amigas

La China continuó: “En este hilo se describe el ensañamiento y la persecución. Es difícil porque aunque diga que las cosas no me afectan y tenga una coraza muy grande, es feo y doloroso. Muchas veces me siento avergonzada y triste”.

El descargo de la China en Instagram

Para cerrar, le dedicó una frase a sus examigas, entre ellas Chaves y Del Cerro. “Gracias a mis amigxs y mi familia por bancarme siempre. Hoy puedo sentir que me siento muy feliz de nuevo después de mucho tiempo. Gracias a quienes decían ser amigxs y me soltaron la mano. Hoy me siento más liviana y feliz”, soltó.