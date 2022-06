Parte médico: volvieron a internar al papá de Tini Stoessel y fue sometido a una cirugía

Alejandro Stoessel fue internado este lunes para someterse a una cirugía programada, luego de la internación previa por la que estuvo varios días en terapia intensiva. El papá de Tini Stoessel por estas horas se recupera de la intervención quirúrgica, según informaron en el parte médico oficial del Sanatorio de la Trinidad.

El reconocido productor ingresó al sanatorio a primera hora de este lunes de forma espontánea, para su cirugía. Y, ante la insistencia de los fans de Tini y de los medios, el nosocomio compartió un parte oficial para llevar tranquilidad, ya que Stoessel está en recuperación y transitando el post-operatorio.

El parte médico sobre la salud de Alejandro Stoessel emitido por el Sanatorio de la Trinidad

“Ingresó de manera programada para ser sometido a una cirugía vinculada a su internación previa”, informaron desde el sanatorio de Palermo.

“Actualmente en recuperación post-operatoria. La familia agradece la solidaridad de la gente y la preocupación de los medios de comunicación”, cierra el parte médico firmado por la directora médica, Silvina Serra.

Alejandro Stoessel estuvo casi tres semanas en terapia intensiva

El 4 de marzo, Alejandro fue internado por un malestar estomacal y permaneció durante casi tres semanas en terapia intensiva, situación que preocupó a la familia de la artista, quienes no se movieron de su lado en todo momento.

Incluso, Tini suspendió varios shows y puso en pausa sus compromisos laborales para poder acompañar a su papá junto a su madre y a su hermano.

En el día del cumpleaños de Tini Stoessel, su papá le escribió una emotiva carta desde el hospital

La buena noticia para la familia había llegado justo en la semana en que Tini cumplió 25 años. “El mejor regalo sos vos, pá, que estés acá con nosotros. Sos la persona mas fuerte, guerrera e increíble que alguna vez conocí”, escribió emocionada la cantante.

“Todavía nos quedan muchas cosas por vivir juntos. Acá seguimos, más unidos que nunca”, cerró el escrito que Tini subió a su cuenta de Instagram donde tiene millones de seguidores.

Tini Stoessel se tatuó un “te amo” de su papá en el cuello

Tini demostró que el amor que se tiene con su papá es de otra galaxia y que traspasa todos los compromisos laborales y dedicación a la música que ella pueda tener. Alejandro Stoessel estaba en plena recuperación de su salud y su hija lo sorprendió con un tatuaje.

Resulta que la actriz y cantante decidió llevar en su piel una frase más que emotiva e importante para ella. Sorprendió a sus seguidores con una foto de su cuello y el tattoo “Te amo”. Las especulaciones de sus más de 17 millones de seguidores comenzaron y se supo que era la letra de su padre.

Tini Stoessel mostró el nuevo tatuaje que lleva en el cuello: una frase escrita por su padre

La caligrafía es irregular y hecha a mano alzada y es que se copió las palabras que Alejandro escribió en un papelito mientras estaba internado en la clínica.

En Twitter, una fanática le escribió a la cantante para saber más sobre el tatuaje y ella le contestó con alegría. “Holi Tini Stoessel, no me digas que este ‘te amo’ que te tatuaste lo escribió tu papá con bolígrafo y papel porque me pongo a llorar de la emoción”.

Tini Stoessel mostró el nuevo tatuaje que lleva en el cuello: una frase escrita por su padre

Y Stoessel confirmó la info: “Cuando se despertó, me escribió te amo”, y compartió la foto del papelito original.