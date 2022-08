Organizan una marcha en contra de Wanda Nara y buscan declararla “persona no grata” en defensa de su exempleada

El escándalo entre Wanda Nara y Carmen, su exempleada, aún da qué hablar. Ahora un grupo de empleadas domésticas organizó una marcha en contra de la empresaria y en defensa de la mujer que trabajó en su casa de campo de Milán.

Las mujeres decidieron alzar su voz en defensa de su colega quien comentó que trabajar con Wanda y Mauro Icardi fue un “calvario”. Según el relato de la mujer, no cumplieron con los pagos que le prometieron, dijo que permaneció en Italia sin papeles (lo que luego la modelo desmintió con pruebas) y que recibió malos tratos de parte de la madre de la mediática.

La tercera historia de Wanda Nara.

Daiana Carolina González es la líder de la asociación que decidió salir en defensa de Carmen y buscan adeptos. La mujer habló con Juan Etchegoyen en Mitre Live y dio detalles de la convocatoria.

“Estoy bastante indignada y lo que hizo Wanda me parece nefasta su actitud y me parece nefasta ella, estas cosas no pueden pasar con la cantidad de plata que tiene”, manifestó contundente.

“Wanda Nara vende un personaje y esta actitud es totalmente inhumana, de tratar a una mujer así y dejarla totalmente incomunicada, tenemos un contacto en común con Carmen y ella ha contado cosas de las que ustedes saben y nosotros decidimos hacer esto público para que estas cosas no pasen más, hoy es Carmen, mañana puedo ser yo y es en todo el mundo”, agregó.

Carmen, la exempleada de Wanda Nara, rompió en llanto en "Mañanísima" (Captura de pantalla)

Las empleadas domésticas se alzaron contra Wanda Nara

“Lo que hizo esta mujer con Carmen es imperdonable. Y no es algo puntual contra Wanda, solo que ahora nos enteramos de esto y fuimos contra ella pero esto pasa en diferentes lugares, estamos viendo de hacer una marcha y estamos juntando gente”, lanzó.

Wanda Nara denunció a Carmen, su exempleada doméstica.

“No sos menos por ser empleada doméstica, se metió con mucha gente Wanda y no solamente con Carmen. Eso también lo estamos defendiendo”, admitió la empleada doméstica.

“Por el momento no nos respondió nadie del gobierno para declararla no grata, vamos a ver si seguimos encontrando gente y lo estamos viendo, lo vamos a seguir. Yo creo que vamos a poder tener un contacto con el presidente y llegar a un acuerdo favorable, defendiendo a la profesión y a Carmen”, cerró González.