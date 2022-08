Cinthia Fernández filtró otro audio racista de la exempleada de Wanda Nara contra nenes africanos

Cinthia Fernández compartió más audios discriminatorios de Carmen, la exempleada de Wanda Nara, tras que se filtraran grabaciones en las que la mujer hizo comentarios denigrantes de sus hijas.

Tras enojarse por los audios de Carmen contra sus hijas, la panelista de Momento D filtró un nuevo audio racista de la empleada.

“¿Vieron cuando yo digo ‘te metiste con la peor’? Te metiste con la peor. Yo dije que estoy investigando a esta señora y tiene audios igual de desagradables para con otros chicos”, escribió en Twitter.

“La que se autotitula ‘la niñera’”, dijo. Y agregó: “Yo no sé qué están esperando para mandarla a investigar porque esta señora no puede cuidar a ningún niño”.

Entonces subió un audio en la publicación en el que se escucha a Carmen opinar sobre el viaje de Wanda y Mauro Icardi a Kenia y Ruanda.

Miren la niñera… ustedes tendrían a esta nefasta discriminadora trabajando ? Se filtro otro audio de la pobre “victima” #holainadi #carmenunajoyita pic.twitter.com/jrMK9hKMvg — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) August 12, 2022

“El campo está buenísimo... una pileta... Y ese negrito... ¿No te da asco agarrarlo? Te juro, yo no agarraría al negro ese ni en pedo. Pobrecito, me da pena, pero no”, dice Carmen.

“Al cambiarle un pañal capaz que me da un infarto, por favor”, agrega. “Los negritos esos pobrecitos. Agarrate un negrito (risas) y te lo traes para acá. Ese negro, Dios me perdone. Ay, pobre negro, qué feo que es”, cierra.

Los audios de Carmen Cisnero contra las hijas de Cinthia Fernández

En las grabaciones, se escucha a Carmen hablar sobre las hijas de la panelista de ‘Momento D’ de forma despectiva, racista y discriminatoria.

“Ay, viste la tarada esta de Cinthia Fernández que lleva a las negras de ella al programa de Tinelli. Unas negras feas. No sé qué se cree ella, ¿que son las hijas de la reina?”, empieza diciendo.

“Horribles esas negritas son insoportables. Yo no se las cuidaría ni que me las regalen... Yo no voy a dejar mis Icardi que son mucho más bonitas”, agrega en el audio.