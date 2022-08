Carmen, la exempleada de Wanda Nara, acusó a Nora Colosimo de revisarle sus valijas: “La vieja me revolvió todo”

Wanda Nara dejó Argentina y está de vacaciones en Ibiza con Mauro Icardi y sus dos hijas, Francesca e Isabella. Pero los problemas entorno a la empresaria parecen no terminar, ya que volvió a hablar Carmen, quien ahora es su exempleada doméstica y aseguró que Nora Colosimo, la madre de la modelo, le revisó todas sus pertenencias antes de irse.

Luego de que se hizo público que la mujer quería abandornar la casa de campo de Milán de Wanda y Mauro, la que cuida desde hace tiempo, finalmente Carmen dejó la propiedad. Tras el escándalo que se desató, que en el medio incluyó un supuesto divorcio de la modelo y el futbolista, Nora se hizo cargo de la situación.

La mamá de Wanda y Zaira viajó a Italia para arreglar todo para que Carmen deje la casa, pero no habría sido en muy buenos términos. La empleada habló con LAM (AméricaTV) y contó que Nora Colosimo le revisó las valijas, la billetera y hasta el calzado para ver si la mujer les “robaba” y esa situación la puso mal.

“Me dieron 500 dólares, dice que me van a pagar todo cuando vaya. Les di las valijas y la “vieja” revolvió todas la dos valijas”, comenzó diciendo en los audios.

Fuerte acusación de Carmen contra Nora Colosimo, la mamá de Wanda Nara

La mujer relató cómo fue el momento previo de abandonar la vivienda que cuidaba y aseguró que no la pasó nada bien porque “la vieja”, como se refería a la madre de Wanda, le revisó todas sus pertenencias.

“Los bolsillos de la campera, la billetera, todo, así que bueno, que dios las ayude. Me revolvió la billetera, la valija, todo me tiró en el piso, tuve que poner mi ropa en pelotitas. Me revisó las botas, los abrigos, metía la mano, ponía la cámara, no sabes lo que fue eso, para mii fue interminable”, contó Carmen sobre Nora Colosimo.

Las capturas de fotos de que Wanda subió junto a Carmen.

“Salir de esa casa fue una bendición de Dios, tengo una angustia”, confesó la empleada. Y Ángel de Brito comentó que la mujer trabajará en otra casa en la que fue ubicada por la agencia que la llevó hasta Wanda.

Sin embargo, aún espera que la modelo le pague todo lo que le debe ya que solo le habría comprado el pasaje y le dio 500 dólares, pero no es todo el dinero que debería recibir.