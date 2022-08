¿Fue un engaño? Tras los rumores de divorcio, Wanda y Mauro viajaron juntos a Ibiza

Hace unos días, Wanda Nara llegó a al país y con una noticia que revolucionó al mundo del espectáculo. Y es que la empresaria difundió un audio que le enviaba a una de sus empleadas en donde confirmaba su separación con Mauro.

Durante varios días surgieron muchas especulaciones, pero ni Wanda ni Mauro salieron a confirmar su divorcio. En las últimas horas todo cambió, la rubia volvió a Paris y difundió unas fotos en las redes con su marido en Ibiza, lo que generó mucha polémica.

“Necesito mejorar mi bronceado, regresando a Ibiza”. Todo esto va de la mano a la desmentida que el futbolista publicó hace unos días.

“No sé quién me da más lástima, si los que inventan cosas de mi vida o los que se la creen”, decía la frase que compartió en Instagram. Además, etiquetó a su esposa junto a un corazón.

Wanda Nara y Mauro Icardi se mostraron juntos.

Lo cierto es que los movimientos de Icardi en las redes sociales fueron confusos. Tal vez con el fin de reconquistar a su esposa, él cambió su foto de perfil por una de él solo. Pero cuando comenzó el escándalo, volvió a compartir una foto con Wanda y le dedicó un tierno mensaje.

LOS AUDIOS QUE CONFIRMABAN LA SEPARACIÓN

Los rumores de separación, surgieron luego de que se difundiera un audio en el que Wanda le envía a una empleada de ella.

“Carmen, yo me vine a Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Me quedaré unos días más y después vuelvo y te saco el pasaje y todo lo que necesitás. Estoy organizando las cosas para el divorcio porque no puedo más y porque le pedí el divorcio”, se escucha en el material que reveló LAM, el programa de Angel de Brito en América TV.

Carmen es una empleada con la que Wanda tuvo una polémica mediática en las últimas horas ya que la acusaba de haberla dejado varada en la casa de campo que Nara tiene en Milan.