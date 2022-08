La empleada de Wanda Nara destrozó a Mauro Icardi: “Vos podés conseguir una persona mejor que él”

Wanda Nara y Mauro Icardi siguen dando qué hablar. En las últimas horas se viralizaron nuevos audios que intercambiaron la empresaria y su empleada, y la mujer le aconsejó dejar al futbolista, porque él “no la merece”.

Carmen es la mujer que fue noticia luego de que se supo que aparentemente Wanda no le paga el sueldo que le prometió por cuidar la casa de campo que tienen en Milán. Además, la mujer no tendría papeles para estar legal en Italía y la tendrían en malas condiciones laborales.

Esto fue lo que desató la confirmación de divorcio. Es que Wanda se comunicó con Carmen para que le de explicaciones de lo que dicen los medios en Argentina y le aclaró que va a ocupar de su situación cuando resuelva el divorcio con Mauro Icardi.

Ese fue el primer audio que hizo explotar el escándalo, pero hay otros mensajes que intercambiaron la empresaria y su empleada, en los que hablan en un tono más “compinche”. Allí Carmen le asegura que no habló mal de ella con ningún periodista y la alienta a separarse de Mauro.

La empleada de Wanda Nara contra Mauro Icardi

El audio que más llamó la atención es en el que Carmen desliza que Mauro Icardi tendría actitudes violentas para con la modelo, por lo que ella le aconseja dejarlo y buscar “una personas mejor”.

“Calmate, te vas a terminar enfermando. Vos podés conseguir una persona mejor que él. Una buena persona. Un hombre con cama afuera”, le comunica en los primeros segundos del audio,

Y agregó: “Hacé tu vida, que te lo merecés. Yo sé cómo era él con vos. Siempre hablando mal de vos. Te merecés a una persona que te sepa valorar”.

Wanda le aseguró a su empleada que le comprará el pasaje para que regrese

En los audios, Wanda Nara le aseguró a la mujer que se ocupará de su regreso, pero también le pidió explicaciones del hecho de que su situación se filtró en los medios.

Wanda Nara hablando con Intrusos sobre la supuesta empleada que la denunció

“Carmen, no sé con quién estás hablando, qué te prometieron. Si te dan plata. No entiendo”, dice Wanda en uno de los audios.

“Tengo un millón de fotos tuyas felices con las nenas. ¿Por qué hacés esto?. Todo lo que hice por vos, todas las cosas que te regalé. No sé, no entiendo, y no es que te lo eche en cara, Carmen”,

Y siguió: “Tenés pasaporte. Dicen que estás indocumentada. Saliste en todos lados… Esto es de la última persona que me lo esperaba en el mundo”.

“Carmen, mandame una foto de tu pasaporte para tu pasaje. Para comprar el vuelo, necesito saber para dónde lo querés: ¿para Argentina o Uruguay?”, expresó Wanda, poniendole punto final a las acusaciones y reclamos de su empleada.