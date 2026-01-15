No vuelvas a caer en ellos: los errores más comunes a la hora de realizar tu entrenamiento

Cuáles son los errores más comunes a la hora de entrenar
Uno de los puntos más descuidados es la hidratación.
- El organismo necesita líquidos de forma constante y esta demanda aumenta durante el ejercicio. Beber solo cuando aparece la sensación de sed no alcanza para mantener el equilibrio.
- La hidratación adecuada debe realizarse antes, durante y después de entrenar, con mayor atención en días de calor o humedad. Para rutinas de hasta una hora el agua suele ser suficiente, mientras que en entrenamientos más prolongados pueden incorporarse bebidas deportivas.
- En cambio, las bebidas energizantes, el alcohol, el café y las gaseosas no resultan convenientes porque favorecen la deshidratación. Junto con esto aparece otro error habitual: alimentarse de manera desequilibrada o insuficiente.
Una buena alimentación
La alimentación necesita ser variada y adaptarse a la intensidad, la frecuencia y el tipo de actividad, además de contemplar las características físicas de cada persona.
- Las dietas de moda o extremadamente bajas en calorías, sobre todo en adolescentes, pueden generar efectos rebote y trastornos alimentarios.
También se observan fallas en los tiempos de ingesta.
- Entrenar en ayunas puede provocar hipoglucemia y disminuir el rendimiento, mientras que hacerlo inmediatamente después de una comida abundante dificulta la digestión y genera malestar.
- Un desayuno equilibrado o una colación liviana, junto con al menos una hora de espera tras una comida principal, permiten afrontar el ejercicio con mayor seguridad.
La importancia de planificar
La indumentaria y la planificación ocupan otro lugar clave.
- Usar ropa incómoda o calzado inadecuado incrementa el riesgo de lesiones.
- La vestimenta debe facilitar la transpiración y las zapatillas tienen que amortiguar el impacto, especialmente al caminar, correr o saltar.
- Abrigarse en exceso o utilizar fajas térmicas no acelera el adelgazamiento. La mayor transpiración solo implica pérdida de líquidos y minerales, con el consiguiente descenso del rendimiento.
Entrenar sin una rutina personalizada o copiar programas ajenos también suele derivar en lesiones y abandono.
- La progresión debe ser gradual y adaptada a cada persona, con variaciones de ejercicios e intensidad para evitar que el cuerpo se estanque.
- El calentamiento previo y la elongación posterior son otros puntos que muchas veces se omiten. Estos momentos preparan al cuerpo, mejoran la flexibilidad, contribuyen a la postura y reducen el riesgo de lesiones.