15 de enero de 2026 - 21:05

Pocas personas lo saben: el objeto que es tendencia por destapar las cañerías en pocos minutos

No es una herramienta ni un líquido corrosivo. Son varillas que están siendo tendencia, liberan el agua atascada y se introducen directamente en el desagüe.

Esta tendencia es una solución simple que soluciona un problema doméstico frecuente.

Esta tendencia es una solución simple que soluciona un problema doméstico frecuente.

Foto:

WEB
Por Lucas Vasquez

Las cañerías tapadas en la cocina o el baño son un problema cotidiano que suele resolverse con soluciones poco prácticas o costosas. Olores desagradables, agua que no corre y restos de suciedad, no queda otra que acudir a químicos fuertes que no siempre funcionan. Sin embargo, existen unas varillas que son tendencia en redes por ser un tratamiento eficaz.

Leé además

¿que consume mas electricidad, el horno electrico o la freidora de aire?

¿Qué consume más electricidad, el horno eléctrico o la freidora de aire?

Por Andrés Aguilera
Ideas de decoración, arquitectura y diseño para optimizar dormitorios con soluciones actuales.

Adiós al velador tradicional: la nueva solución de iluminación que gana espacio en los dormitorios

Por Redacción Economía

Este método no se realiza con fuerza, herramientas ni se desmonta nada del desagüe. Su uso es tan sencillo que su efectividad desatasca cañerías en pocos minutos. Este elemento está cambiando la forma en que se realiza la limpieza de desagües en el hogar.

objeto para cañerías
Esta tendencia es una solución simple que soluciona un problema doméstico frecuente.

Esta tendencia es una solución simple que soluciona un problema doméstico frecuente.

Qué son los Sani Sticks y por qué se volvieron tendencia

Los Sani Sticks son varillas sólidas concentradas diseñadas para el mantenimiento y limpieza de desagües. A simple vista parecen pequeñas barras, pero en su interior contienen una fórmula que actúa directamente sobre la suciedad orgánica que se acumula en las cañerías.

Están pensadas especialmente para bachas de cocina y baño, donde suelen juntarse restos de comida, grasa, jabón y otros residuos.

La razón por la que este objeto se volvió tendencia es su practicidad

A diferencia de los productos líquidos tradicionales, no generan salpicaduras ni vapores, no tienen olor fuerte y no se necesita medir cantidades.

Además, no atacan el material de las cañerías, lo que las convierte en una alternativa más segura para el uso frecuente en el hogar.

Otro punto clave que identifica el sitio Family Handyman es que los Sani Sticks no solo destapan, sino que ayudan a prevenir futuros atascos. Al descomponer la suciedad desde el interior del caño, reducen la acumulación progresiva que con el tiempo termina generando bloqueos más difíciles de eliminar.

objeto para cañerías

Cómo funcionan los Sani Sticks para desatascar los desagües

El funcionamiento de los Sani Sticks es muy simple. Solo hay que introducir una varilla directamente en el desagüe de la bacha.

  • Una vez en contacto con la humedad, el stick comienza a disolverse lentamente y libera sus componentes activos dentro de la cañería. Estos ingredientes actúan sobre la grasa, los restos orgánicos y la suciedad adherida a las paredes del caño.
  • A diferencia de otros métodos que empujan los residuos hacia zonas más profundas, los Sani Sticks trabajan descomponiendo la suciedad, facilitando que el agua la arrastre de forma natural.
  • Este proceso permite que el desagüe se libere sin necesidad de usar fuerza ni elementos externos. En muchos casos, el agua comienza a drenar mejor en cuestión de minutos u horas, dependiendo del nivel de obstrucción.

Además, su acción prolongada ayuda a neutralizar malos olores, ya que elimina la fuente del problema y no solo lo disimula. Por este motivo, se recomienda colocarlos de manera periódica, incluso cuando el desagüe funciona correctamente, para mantener las cañerías limpias y evitar obstrucciones futuras.

objeto para cañerías

Los Sani Sticks se posicionan como uno de los objetos más prácticos y efectivos para destapar cañerías en minutos. Su facilidad de uso, su acción directa sobre la suciedad y su capacidad para prevenir futuros atascos explican por qué se volvieron una opción principal.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

si tenes una vieja maquina de coser, tenes un tesoro: por que y como reciclarla con esta maravillosa idea

Si tenés una vieja máquina de coser, tenés un tesoro: por qué y cómo reciclarla con esta maravillosa idea

Por Andrés Aguilera
si tenes una campera de ecocuero despeluchada, posees un tesoro: como reciclarla para crear un nuevo objeto

Si tenés una campera de ecocuero "despeluchada", posees un tesoro: cómo reciclarla para crear un nuevo objeto

Por Daniela Leiva
chau unas largas: la tendencia minimalista que arrasara en 2026 con un color inesperado

Chau uñas largas: la tendencia minimalista que arrasará en 2026 con un color inesperado

Por Cristian Reta
Sunset: Tonos claros y telas livianas marcaron los estilos.

Matchy-matchy, la tendencia de combinar prendas y colores en público que resignifica la moda

Por Gisel Guajardo