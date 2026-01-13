Chau uñas largas: la tendencia minimalista que arrasará en 2026 con un color inesperado

Olvidate de los diseños recargados y el largo extremo. El 2026 impone una estética minimalista inspirada en Lily Collins que ya conquista las redes.

En 2025, la moda de la manicura giraba en torno a las uñas largas y los diseños gráficos complejos. Sin embargo, para el 2026, el enfoque está cambiando drásticamente hacia una estética deliberadamente minimalista donde las uñas súper cortas cobran un protagonismo absoluto. Este nuevo estilo destaca por ser elegante, moderno y sorprendentemente expresivo.

El adiós al largo extremo y el giro minimalista Durante mucho tiempo, las uñas súper cortas se consideraron aburridas o demasiado discretas, principalmente porque no dejaban espacio suficiente para realizar diseños de "nail art" modernos. Pero la moda es cíclica y ahora se busca aprovechar al máximo ese espacio limitado con un enfoque en la calidad y el color.

La clave de este cambio reside en un color de esmalte específico que define por completo el nuevo look. La inspiración principal para esta transformación viene de la mano de Lily Collins en la exitosa serie Emily in Paris. Su personaje, Emily Cooper, utiliza siempre un largo minimalista que demuestra con creces el impacto visual que puede tener este estilo.

image El tono que se ha vuelto viral y que marcará la pauta es el marrón oscuro, específicamente el denominado "Marrón Chocolate". No se trata de un color plano; este esmalte se caracteriza por ser casi un negro cálido, lo que le otorga una profundidad distinta según la luz.

Chocolate Nails: por qué elegir el marrón sobre el negro Lo que hace emocionante a esta paleta de colores es su carácter multidimensional, ya que el esmalte luce diferente bajo cada iluminación, creando un estilo cautivador. A diferencia del negro tradicional, el marrón oscuro nunca luce estridente en las uñas cortas. Mientras que el negro puede resultar muy fuerte, el chocolate ofrece un acabado sofisticado, cálido y sumamente natural.