13 de enero de 2026 - 12:47

Pan casero sin amasar: queda esponjoso y se hace con solo 4 ingredientes

Entre las recetas más fáciles de comida casera, este pan sin amasar usa pocos ingredientes y sorprende por su textura.

image
Por Ignacio Alvarado

El pan casero sin amasar es una de esas recetas que rompe mitos en la cocina. No necesitás fuerza, técnica ni experiencia previa: solo mezclar, esperar y hornear. Con apenas cuatro ingredientes, esta comida logra una miga esponjosa y una corteza irresistible.

Leé además

sin azucar y super esponjosos: como hacer malvaviscos o marshmallows en casa solo con 2 ingredientes

Sin azúcar y súper esponjosos: cómo hacer malvaviscos o marshmallows en casa solo con 2 ingredientes

Por Daniela Leiva
pan de chia en sarten, la receta facil y rapida: como hacerlo sin horno ni harina

Pan de chía en sartén, la receta fácil y rápida: cómo hacerlo sin horno ni harina

Por Andrés Aguilera

En tiempos donde se buscan recetas prácticas y rendidoras, este pan se volvió tendencia. Es ideal para quienes quieren sumar comida casera al día a día sin complicarse y aprovechar ingredientes básicos que casi siempre están en la alacena.

image
Cl&aacute;sico de recetas simples: comida rendidora con ingredientes b&aacute;sicos y caseros.

Clásico de recetas simples: comida rendidora con ingredientes básicos y caseros.

El secreto está en el reposo. Al no amasar, el tiempo hace el trabajo que normalmente lleva esfuerzo. Así, estas recetas demuestran que menos es más cuando se trata de comida simple, efectiva y reconfortante.

Además, este pan admite variantes: semillas, hierbas o un toque integral. Pero incluso en su versión básica, con pocos ingredientes, sigue siendo una de las recetas más confiables para acompañar mates, comidas o tostadas.

Ingredientes

  • 500 g de harina común

  • 10 g de sal

  • 10 g de levadura seca

  • 350 ml de agua tibia

    image
    Cl&aacute;sico de recetas simples: comida rendidora con ingredientes b&aacute;sicos y caseros.

    Clásico de recetas simples: comida rendidora con ingredientes básicos y caseros.

Estos ingredientes alcanzan para una de las recetas más simples y rendidoras de comida casera.

Paso a paso

  • En un bowl grande, mezclá la harina, la sal y la levadura. Este orden ayuda a integrar bien los ingredientes de la receta.

  • Agregá el agua tibia de a poco y mezclá con cuchara hasta formar una masa blanda y pegajosa. No se amasa.

  • Tapá el bowl y dejá reposar entre 1 y 2 horas, hasta que la masa duplique su tamaño. Este paso es clave en estas recetas.

  • Volcá la masa en una placa aceitada o en una olla apta para horno.

  • Horneá a temperatura media durante 35 a 40 minutos, hasta que el pan esté dorado y cocido.

Este pan casero sin amasar confirma por qué las recetas simples siguen siendo las más buscadas. Con pocos ingredientes, obtenés una comida esponjosa, económica y perfecta para cualquier momento. Una opción ideal para animarte a hacer pan en casa sin miedo y con resultados asegurados.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Este postre español reversionado es apto para todos. 

Leche frita, el postre sin gluten de las abuelas que se puso de moda:

Por Alejo Zanabria
sin gluten y faciles: como hacer deliciosos scones de queso y el secreto para que no queden secos

Sin gluten y fáciles: cómo hacer deliciosos scones de queso y el secreto para que no queden secos

Por Daniela Leiva
Clásico de recetas simples, comida rendidora con ingredientes básicos y resultado crocante.

Papas rösti en sartén: el truco simple para que queden doradas y no se desarmen

Por Ignacio Alvarado
Esta receta es una opción casera y saludable para combatir el calor.

Cremoso y saludable: cómo hacer helado de frutilla sin azúcar y con solo 4 ingredientes

Por Alejo Zanabria