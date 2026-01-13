Pan casero sin amasar: queda esponjoso y se hace con solo 4 ingredientes

Entre las recetas más fáciles de comida casera, este pan sin amasar usa pocos ingredientes y sorprende por su textura.

El pan casero sin amasar es una de esas recetas que rompe mitos en la cocina. No necesitás fuerza, técnica ni experiencia previa: solo mezclar, esperar y hornear. Con apenas cuatro ingredientes, esta comida logra una miga esponjosa y una corteza irresistible.

En tiempos donde se buscan recetas prácticas y rendidoras, este pan se volvió tendencia. Es ideal para quienes quieren sumar comida casera al día a día sin complicarse y aprovechar ingredientes básicos que casi siempre están en la alacena.

image Clásico de recetas simples: comida rendidora con ingredientes básicos y caseros. El secreto está en el reposo. Al no amasar, el tiempo hace el trabajo que normalmente lleva esfuerzo. Así, estas recetas demuestran que menos es más cuando se trata de comida simple, efectiva y reconfortante.

Además, este pan admite variantes: semillas, hierbas o un toque integral. Pero incluso en su versión básica, con pocos ingredientes, sigue siendo una de las recetas más confiables para acompañar mates, comidas o tostadas.

Ingredientes 500 g de harina común

10 g de sal

10 g de levadura seca

350 ml de agua tibia image Clásico de recetas simples: comida rendidora con ingredientes básicos y caseros. Estos ingredientes alcanzan para una de las recetas más simples y rendidoras de comida casera.

Paso a paso En un bowl grande, mezclá la harina, la sal y la levadura. Este orden ayuda a integrar bien los ingredientes de la receta .

Agregá el agua tibia de a poco y mezclá con cuchara hasta formar una masa blanda y pegajosa. No se amasa.

Tapá el bowl y dejá reposar entre 1 y 2 horas, hasta que la masa duplique su tamaño. Este paso es clave en estas recetas .

Volcá la masa en una placa aceitada o en una olla apta para horno.

Horneá a temperatura media durante 35 a 40 minutos, hasta que el pan esté dorado y cocido. Este pan casero sin amasar confirma por qué las recetas simples siguen siendo las más buscadas. Con pocos ingredientes, obtenés una comida esponjosa, económica y perfecta para cualquier momento. Una opción ideal para animarte a hacer pan en casa sin miedo y con resultados asegurados.