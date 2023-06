“No salgan con argentinos”: la advertencia de una tiktoker estadounidense que desató un acalorado debate

Una joven estadounidense que crea contenido para TikTok posteó un video advirtiendo a mujeres de otras partes del mundo “cómo es salir con un argentino”. Las descripciones que brindó Sophia Becker, la tiktoker que reside en Miami junto a su novio Mauro Classen, despertaron un acalorado flujo de opiniones que confirmaban o contrariaban lo que definió como “cosas de la vida con un argentino”.

Sophiaymauro es el nombre de usuario que eligió esta pareja para compartir videos de su día a día viviendo en Miami. Él es oriundo de Mendoza, pero se fue a vivir desde los cinco años al país anglosajón. Sin embargo, pese a haber pasado la mayor parte de su vida en aquel país, el joven mantiene muy vivas las costumbres argentinas.

Tanto es así, que incluso la misma Sophie llegó a incorporar el mate a su rutina diaria y comparte su amor por el seleccionado albiceleste. Sin embargo, la norteamericana se vio en la obligación de prevenir a las seguidoras que desean comenzar una relación amorosa, sobre algunas actitudes particulares de los nacidos en la tierra de Diego Maradona y Lionel Messi.

“Hay cosas que tenés que saber antes de empezar a salir con un argentino”, advierte la tiktoker en el video que ya suma casi 330 mil reproducciones. “A veces leo a muchas mujeres en los comentarios diciendo ‘quiero un argentino’, ‘necesito un argentino en mi vida’, pero hay cosas que tenés que saber”, continuó.

Acto seguido, comenzó a enumerar las razones por las que, muchas veces, salir con un gaucho puede volverse complicado: “Primero: te van a dejar en cualquier momento para ir a jugar al fútbol. Segundo: te pondrán su bandera en la cara y te van a decir que su país es el mejor del mundo. Probablemente dirán algo como: ‘¡ARGENTINA PAPÁ!’, ' ¡SOMOS CAMPEONES DEL MUNDO!’”, enumeró Becker tras aclarar que, para argumentar esto se basa en su experiencia personal.

“Tercero: prepárate para tomar mate en cualquier hora del día. No importa el horario, siempre toman mate”, aseveró la joven sobre la práctica que ya es una parte inseparable de los argentinos.

La joven ha adoptado diferentes costumbres argentinas que su novio se encargó de trasladar a territorio estadounidense. Foto: Mauro Clessen / Instagram

Por último, la joven agregó otra razón por la cuál las extranjeras deben ser precavidas a la hora de formalizar una relación con una persona nacida en el territorio nacional y vuelve a entrar en el terreno del deporte más querido: “no hay horario para el fútbol. Pueden estar en una cita, en el super o mirando un partido en su celular que van a estar organizando un partido para jugar”.

En los casi mil comentarios que ocasionó su video, internautas de todo el mundo -y de Argentina- le dieron la razón. “Claramente conoces bien a los argentinos”, “No hay duda de que podemos ver partidos en cualquier lado y, si toca salir, se sale donde pasen el partido, sino no”, apuntaron dos usuarios.

Otros seguidores, se limitaron a compartir su experiencia con sus vínculos gauchas: “Mi pareja es argentino. Toma mate hasta las 3 am. Por suerte no le gusta el fútbol, pero está muy orgulloso de su tierra”; “Mi hermano escuchaba con los auriculares un partido mientras bautizaban a su hija”, “Tienen un no sé qué que los hace más atractivos”, argumentaron.

Asimismo, también hubo quien le llevó la contra y precisó entre emojis sonrientes que “no todos somos así. No hay que generalizar. Es como decir que todos los irlandeses y alemanes son borrachos”. Pero, sin duda alguna, el comentario más repetido fue la ya cotidiana frase: “Es porque somos campeones del mundo”.

SEGUÍ LEYENDO