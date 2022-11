Nito Artaza está esperando que Coti salga de la casa de Gran Hermano para contratarla

Gran Hermano se ha quedado con la atención de todos los argentinos hasta los productores teatrales están antetos a los participantes. Al menos Nito Artaza reveló que tiene una propuesta laboral para Constanza “Coti” Romero.

En un móvil de “Intrusos”, el artista que está en plena preparación de la temporada teatral del verano habló de GH y dijo: “Los jóvenes son muy parecidos a los que están ahí adentro y se ilusionan con ser muy famosos también”.

A lo que sumó: “Y bueno para algún producto simpático, por ejemplo, yo la veo a la correntina. Se puede sacar para comedia, teatro, tiene mucha impronta. Estoy esperando para llamarla”.

Coti Romero, la correntina que es furor en la casa de Gran Hermano 2022.

Con cara de asombro, el notero le consultó: “Si sale antes de que vos estrenes en Mar del Plata, ¿te la llevas a la correntina?”.

Y sin dudarlo ni un poco, Artaza soltó: “Por supuesto que si, ya la estoy invitando a que venga porque tengo la presentación de diferentes regiones y ella podría hacerlo, me encantaría, es divina”, concluyó.

Nito Artaza está interesado en Coti de "Gran Hermano".

Coti Romero, una de las participantes más polémicas de Gran Hermano 2022

En el tape de presentación de los participantes 2022, Coti dijo ante la cámara: “Soy consciente de que chicas como yo no hay en todos lados y no las encontrás a la vuelta de la esquina. Me presenté en ocho certámenes de belleza y no perdí en ninguno. A mí en la casa no me va a molestar que la gente me mire, porque no me gusta ser espectadora: quiero ser protagonista”.

Actualmente es una de las jugadoras que más segura está con su estrategia, el afuera tiene sus opiniones encontradas sobre su personalidad pero con su manera de ser lanza memes y frases que todos hacen virales.

Gran Hermano anunció que habrá sanción.

Coti estudia kinesiología, juega al básquet y tiene más de 630 mil seguidores en Instagram. En el reality está junto a El Cone y la pasan muy bien, a la vez que planifican cómo hacer sus nominaciones.

“Me hice este tatuaje en la mano porque una vez, cuando tenía muchos problemas, dios me habló y me dijo que yo era especial”, contó también en el clip que pasó Gran Hermano el día de su estreno.

“Mi estrategia es jugar con los hombres, que se peleen entre ellos y general rivalidad. Les voy a demostrar que esta vez va a ganar una mujer”, se sinceró.

Coti, de Gran Hermano, y sus fotos antes de entrar a la casa

Coti, de Gran Hermano, y sus fotos antes de entrar a la casa

Coti, previo a entrar a la casa