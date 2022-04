Nicole Neumann ninguneó a Mica Viciconte y dijo que sus hijas fueron a ‘MasterChef’ por Mery del Cerro

Nicole Neumann confesó que para sus hijas acompañar a Mica Viciconte en la final de MasterChef Celebrity 3 “fue un planazo porque querían ver a Mery del Cerro”. Nicole habló con los periodistas de ‘Socios del Espectáculo’ y Rodrigo Lussich hizo su propia interpretación: “Dice que las chicas fueron felices por Mery, no por apoyar a la otra (Viciconte)”.

La aparición de las tres hijas de Fabián Cubero y Nicole Neumann en la final de MasterChef Celebrity 3 del pasado domingo causó gran revuelo. Indiana, Allegra y Sienna estuvieron al lado de la isla de cocina de Mica Viciconte, actual pareja de su padre, apoyándola en cada paso.

En ‘Socios del Espectáculo’ (El Trece), explicaron que Nicole aceptó sin problema la aparición de sus nenas en tele junto a Viciconte, hasta que Mica les dijo ‘hijastras’, en medio de la grabación de la final, “tan suelta de cuerpo, parece que a Nicole se le salió la vena del cuello”, explicó Rodrigo Lussich.

Fabián Cubero acompañó a Mica Viciconte en la final de MasterChef Celebrity 3

Por otro lado, la panelista del programa Karina Iavícoli pudo hablar con Neumann y contó qué le dijo. “Yo hablé con Nicole, que me confirmó que las autorizó. Ella es un amor, y me dice que está súper feliz, súper bien y le encanta que haya ganado (Mica)”, expresó Iavícoli.

“Nicole me dice que para las chicas fue un planazo porque querían ver a Mery del Cerro, o sea que aprovecharon para poder verla”, agregó la periodista.

Rápidamente, Lussich empezó a reírse de la respuesta de Neumann y dijo: “¡Nicole es la maldad más grande del mundo! Dice que las chicas fueron felices porque la querían conocer a Mery del Cerro, no hinchar por la otra”, agregó el conductor. “Querían llevarse un set de cucharones y bueno, de paso ya estaban ahí”, cerró Pallares.

Por otro lado, días atrás, mostraron en el programa la respuesta de Nicole, cuando le consultaron que opinaba del triunfo de Mica en MasterChef. “No la vi. No miro tele”, aseguró la modelo.

LA DEFENSA DE VICICONTE POR DECIRLES “HIJASTRAS”

Luego de consagrarse campeona de MasterChef, Mica Viciconte estuvo de invitada en Corta por Lozano y explicó cómo se manejó la aparición de las tres nenas en la final. “No puedo creer que me critiquen por decir ‘hijastras’, yo estaba con la final, nerviosa. Fue 100% importante que estén ellos ahí, que me acompañen ellas, transitar todo este embarazo juntas porque viven acá también”, expresó.

Mica espera la llegada de Luca, su primer hijo: tiene fecha de parto para el 7 de mayo

“La aparición fue consensuada. Les pregunté si querían estar, porque ellas vivieron todo mi proceso, y me dijeron ‘nosotras queremos ir’, agregó. “Ellas son parte y vivieron todo mi camino. El postre lo comieron tres días seguidos mientras lo practicaba. Fueron las ‘degustadoras’. No están acostumbradas porque atrás de cámara hay 150 personas e intimida, pero se la bancaron. Fueron muchas horas y fue admirable”, añadió.

DEL MORO CONTÓ QUE HUBO AUTORIZACIÓN DE NICOLE PARA QUE APAREZCAN

Santiago Del Moro, conductor de MasterChef, habló en su programa de radio de la 100 de la final del certamen. “El canal pide previa autorización de los padres. Nicole, obviamente, firmó un documento para que las hijas estén ahí, sino no se puede”, explicó.

Neumann y Manu Urcera acaban de celebrar el primer aniversario de su relación

Luego contó cómo son Indiana, Allegra y Sienna: “Las hijas de Cubero son tan divinas, tan respetuosas”, destacó. Además, explicó que la hija más grande de Nicole no quería salir en cámara por verguenza. “La fui a buscar a Indiana y le dije ‘vos ponete, yo no te voy a preguntar nada’”, añadió.