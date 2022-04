El acuerdo entre Fabián Cubero y Nicole Neumann para que sus hijas bancaran en la tele a Mica Viciconte

El domingo por la noche comenzó la gran final de “Masterchef Celebrity 3″ y ayer se conoció que Mica Viciconte se consagró campeona con el menú de tres pasos elegidos para la ocasión. Su triunfo no generó tanta polémica como la aparición de las hijas de Nicole Neumann en la televisión.

La ex “Combate” está en pareja con Fabián “Poroto” Cubero, el ex de la modelo, y se sumará Luca a la familia integrada que supieron formar con las tres niñas fruto del ex matrimonio.

Cuando Santiago del Moro le dijo a Mica “Presentanos a tu familia...” ella lo hizo sin problemas: “Bueno, mi pareja, ya lo conocen, y mis hijastras serían...”, abrazando a Allegra y Sienna y mencionando a Indiana que estaba detrás de cámara porque “le da más vergüenza”.

En ese momento el conductor la invitó a la niña a sentarse con sus hermanas cuando la cámara no la enfocara en primera plana pero Mica saltó: “Que haga lo que sienta”. Según contó Santiago en su programa radial, “Indiana no quería estar porque no quería hablar. Entonces en un momento yo la fui a buscar y le dije si vos querés no estar, no estés, pero si a vos te gustaría estar con tu familia está, porque yo no te voy a preguntar nada”.

Mientras todo esto pasaba en la emisión del último capítulo de esta competencia gastronómica, los padres de las niñas ya habían acordado un acuerdo que el mismo del Moro confió.

“El canal pide previa autorización de los padres. Nicole, obviamente, firmó un documento para que las hijas estén ahí. Sino, no se puede”, detalló.

Este lunes Mica Viciconmte alzó el trofeo y se quedó con el premio en efectivo de la tercera temporada de Masterchef Celebrity. Tomás Fonzi se quedó con el segundo lugar y felicitó a su compañera que está a punto de dar a luz a Luca Cubero.