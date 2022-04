Gimena Accardi se emocionó en Instagram al contar que vuelve al escenario tras su terrible accidente

Gimena Accardi volvió a las redes sociales con todas las emociones a flor de piel y es que su vida cambió por completo en febrero, cuando se cayó al estar paseando su perra y se quebró el hombro por lo que estuvo inactiva hasta ahora. En las historias compartió su felicidad por comenzar la gira teatral y se emocionó.

La actriz y esposa de Nico Vázquez son los protagonistas de “Una semana nada más” junto a Benjamín Rojas y ya están en Mar del Plata, la ciudad donde arranca el tour nacional de la obra súper ovacionada en Capital Federal. La alegría la inundó a la artista y les habló a todos sus seguidores.

“Me da mucha emoción estar acá otra vez y volver a subirme a un escenario, a hacer lo que amo. ¡Gracias!”, dijo primero con sus ojos vidriosos y su voz entrecortada.

“Uff, qué vergüenza, pero esta también soy yo”, comentó con las lágrimas rodando por sus mejillas. “Me emociona mucho estar acá de vuelta, subirme a un escenario, hacer lo que amo, hacerlos reír, y quería pasar por acá para decirlo públicamente: que estoy muy feliz”.

Accardi reconoció en los videos publicados en Instagram que no suele llorar en público pero que después del accidente doméstico hay una “nueva Gime”: “Estoy tan emocionada, tan contenta, tan feliz de estar acá de vuelta”.

“Nunca hago estas cosas, nunca me muestro vulnerable, ni me victimizo públicamente ni mucho menos, y no es esa la idea, sino, simplemente al revés. Es mostrarles que estoy emocionada, que estoy feliz y agradecida. Del otro lado siempre hubo mucha gente tirando mucho amor en la calle. Se re siente el amor y yo lo re agradezco!”, comenta súper emocionada.

“Hice mucho esfuerzo para volverme a subir al escenario. Con los médicos, con todos”, agregó y luego compartió una fotografía del cielo marplatense con un mensaje hermoso.

Qué le pasó a Gimena Accardi

El 02 de febrero, Gimena Accardi tuvo que pasar por el quirófano por una fractura multifragmentaria del extremo proximal de húmero. La actriz salió a pasear con su perra y al regresar, la correa se enganchó en la escalera y se cayó.

Tras consultar con traumatólogos, Gime debió ser operada por lo que se vio obligada a suspender las fechas de su obra de teatro “Una semana nada más”.

Ahora, tras dos meses de terapias de kinesiología, Accardi está lista para volver con todo sobre las tablas.

“Eu, literalmente yo me pasaba meses y meses sin llorar, no entendía cómo la gente lloraba todo el tiempo. Nota mental: exponer emociones no te hace débil, te hace fuerte”, escribió.