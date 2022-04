Tini Stoessel se tatuó un “te amo” que le escribió su papá en un papel cuando estaba internado

Martina Stoessel o Tini demostró que el amor que se tiene con su papá es de otra galaxia y que traspasa todos los compromisos laborales y dedicación a la música que ella pueda tener. Alejandro Stoessel está en plena recuperación de su salud y su hija lo sorprendió con un tatuaje.

Resulta que la actriz y cantante decidió llevar en su piel una frase más que emotiva e importante para ella. Sorprendió a sus seguidores con una foto de su cuello y el tattoo “Te amo”. Las especulaciones de sus más de 17 millones de seguidores comenzaron y se supo que era la letra de su padre.

La caligrafía es irregular y hecha a mano alzada y es que se copió las palabras que Alejandro escribió en un papelito mientras estaba internado en la clínica. El productor de televisión estuvo grave a causa de una hemorragia estomacal; fue operado en dos oportunidades y ahora se encuentra en su hogar junto a su familia.

En Twitter, una fanática le escribió a la cantante para saber más sobre el tatuaje y ella le contestó con alegría. “Holi Tini Stoessel, no me digas que este ‘te amo’ que te tatuaste lo escribió tu papá con bolígrafo y papel porque me pongo a llorar de la emoción”.

Y Stoessel confirmó la info: “Cuando se despertó, me escribió te amo”, y compartió la foto del papelito original.

El papá de Tini Stoessel recibió el alta médica

Después de estar más de un mes internado en el Sanatorio La Trinidad de Palermo, Alejandro Stoessel recibió el alta médica y pudo volver a su casa para reencontrarse con su familia y hacer la recuperación ambulatoria.

El mismo productor anunció su retiro de la clínica con un tuit y una remera en la que tenía estampada a Tini. “Gracias a todos los profesionales del Sanatorio Trinidad Palermo. ¡Me acaban de regalar una segunda oportunidad! Eternamente agradecido. A mi familia, sin ustedes no lo hubiese logrado. Gracias!”, escribió.

Apenas llegó al hogar Tini subió una foto con una camiseta con la foto de su padre y compartió: “El mejor regalo sos vos, pá, que estés acá con nosotros. Sos la persona más fuerte, guerrera e increíble que alguna vez conocí. Todavía nos quedan muchas cosas por vivir juntos. Acá seguimos, más unidos que nunca”.