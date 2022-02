Nicole Neumann está de regreso en Los 8 escalones y sorprendió con un osado look

La jornada de ayer fue movida en el piso de Los 8 escalones del millón. El regreso de Nicole Neumann marcó un hito, principalmente por la vestimenta que la modelo decidió llevar al estudio.

“Ya estoy de vuelta!!! #los8escalonesdelmillón. Volvemos al ruedo, lo que extrañe venir acá!!!”, expresó la modelo y conductora a través de su cuenta de Instagram, donde compartió imágenes de su outfit.

El conjunto que lució constaba de un corset blanco escote corazón combinado con una bombacha de tiras que iba completamente acorde a su blusa. Completó el outfit con dos patas de elegante en sus piernas que se mantenían unidas a su cuerpo mediante un arnés sensual que le recorría todo el torso.

Nicole Neumann lució un osado look con arnés y patas de elefante.

Como complemento, que no fue visto en vivo durante el programa, llevaba un blazer en el mismo tono del atuendo. Con el cabello alto en una cola y aros grandes de argolla en dorado, Nicole completó aquel prometedor y osado outfit.

“Vamos a ir con moda, ahora que vengo de Europa estoy afinada con el tema de la moda. Estuve chusmeando mucho lo que se viene, la nueva temporada”, arrancó Nicole.

“Osada su moda de hoy”, acotó Martín Liberman, sentado a su lado en el jurado del programa. “Osada la moda de hoy ¿no?”, se rió Nicole.

La modelo regresó a su rol de jurado en Los 8 escalones del millón.

“Yo la quiero ver parada”, le pidió Carmen Barbieri. “¿Puede ser que se ponga de pie? Tiene un modelo maravilloso”, agregó la capocómica. “Como mujer, admiro como mujer el cuerpo que tiene”, la halagó Carmen.

“¡¡¡Gracias!!! No me doy vuelta porque es como un montón el calzón, estoy así como en la playa pero no”, describió Nicole.

El fuerte descargo de Neumann

Los cuestionamientos contra Nicole Neumann llegaron a sus oídos luego de que la modelo hiciera un posteo en sus redes expresando lo mucho que extrañaba a sus hijas mientras se encontraba de viaje con José Manuel Urcera por Europa.

Ya de regreso en la Argentina y con sus obligaciones retomadas, Nicole explotó contra las críticas que rondan a su alrededor.

El post de Nicole Neumann.

“¡¿Que se hace si las cosas no son 100 x 100 como uno quiere?! ¿Si no podemos controlarlo todo? ¿Nos tiramos a llorar y nos rendimos?”, empezó Nicole Neumann en su cuenta de Instagram.

“¡Yo solo sé ser fuerte! Trabajo desde que tengo 12 años, manteniendo en gran parte a mi familia. Mi papá me abandonó de bebé, y mil cosas que jamás contaría públicamente… Años de terapia y libros de auto ayuda”, indicó la modelo y conductora de 41 años.

“Estafas, asedios, abuso psicológico... El letargo y machismo de la Justicia… El juicio de quien desconoce e ignora mi vida y lucha diaria”, añadió. “Esos momentos que lloro y no puedo dormir de angustia no los publico claro, porque soy humana y también los paso. Prefiero compartir alegría y amor, prefiero mostrarte que trato de transformar el dolor en algo lindo y productivo. Porque vida hay una sola que sepamos, porque nuestros hijos necesitan padres felices y no perfectos”, remarcó la modelo, haciendo referencia a los cuestionamientos que vive en las redes.

"Acompañar a mi pareja en sus proyectos mientras mis hijas cumplen sus días de vacaciones con su papá (así como los tuvieron antes conmigo, mismos días, de lo que hay fotos y también para atrás con quien han ido a esquiar, Miami, Disney, Uruguay, Salta etc etc ) ¡es importante para mí!”

“Y yo aunque no pueda estar 24/7 con mis hijas como quisiera, también disfruto que puedan compartir con su papá. Y con las malas intenciones, sepan que jamás voy a bajar los brazos, porque tengo un enorme ‘por qué’, y son 3 personitas con nombres propios ¡que me mantienen fuerte y me necesitan feliz!”, dijo.

La modelo fue dura contra las críticas que recibió por estar de viaje en Europa sin sus hijas.

“Sean felices, busquen una meta o sueño y luchen por ello. No juzguen porque nunca saben la batalla del otro”, señaló, haciendo referencia a los comentarios que recibió. “Y el amor es la única fuerza que puede transformar al mundo. La culpa es optativa, el pasado ya no está, el futuro es incierto. ¡Sé feliz hoy! ¡Es todo lo que tenemos! ¡Buena semana!”

A raíz de qué viene el post

Sucede que el descargo de Neumann tiene un desentonante y fue a raíz de los cuestionamientos que recibió la modelo. Uno de ellos de parte de Cinthia Fernández, quien la atacó por estar de viaje en Europa mientras sus hijas permanecían aquí.

“Diosss, cómo las extraño. Lo peor de separarse... los sacrificios que hay que hacer como mamá”, puso la jurado de Los 8 escalones del millón (El Trece), en una fotografía donde la acompañaba su hija menor Sienna.

El post de Twitter de Cinthia Fernández.

Cinthia Fernández al leer la noticia lanzó: “¿Sacrificio? Si no se fue a trabajar, esta hace bocha de tiempo paseando con el novio”, comenzó diciendo la exangelita en su cuenta de Twitter.

Y agregó: “¿Soy la única que no entendió el post?”, a modo de resaltar que no se trató de un viaje de negocios o trabajo.