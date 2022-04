Nico Riera sorprendió al elegir entre los besos de la China Suárez o Damián de Santo

Nico ‘Tacho’ Riera es uno de los galanes con mayor desenvoltura tanto adentro como fuera de la pantalla chica.

Este sábado, el actor fue uno de los invitados de “PH: Podemos Hablar” y allí fue abordado desde el inicio por Andy Kusnetzoff, quien le propuso una incómoda pregunta sobre sus besos en la ficción.

El conductor quiso saber sobre los besos con la China Suarez y con Damián de Santo: “La pregunta es, ¿quién besa mejor? Porque como actor lo sabés... ¿Damián de Santo o La China Suárez?”, le consultó el conductor y Riera, sin dudarlo demasiado, hizo su elección. “Bueno, Damián tiene una linda boca, ¿eh?”, bromeó el actor.

El joven protagoniza la tira de Telefe, ‘El primero de nosotros’ junto a Benjamín Vicuña, Luciano Castro, Jorgelina Aruzzi, Mercedes Funes, Paola Krum y Damián de Santo, la cual cuenta la historia de Santiago (Vicuña), quien descubre que tiene cáncer cerebral y debe enfrentar un desenlace inevitable.

Allí riera interpreta a interpreta a Cristian García, un contador que trabaja en el equipo de Juan Ignacio “Nacho” Reinoso (de Santo), por el que siente una profunda atracción.

“Tacho” Riera y Damián De Santo, apasionados en la ficción (Captura de pantalla).

Nico Riera habló sobre las escenas subidas de tono con Damián De Santo

Nico ‘Tacho’ Riera habló por primera vez de las escenas de sexo junto a Damián De Santo, que tuvo que filmar para la tira de Telefe, ‘El primero de nosotros’. El actor reconoció que las escenas son “muy vivas” y que ninguno de los dos puso límites.

Una de las historias de amor de la novela es la del personaje de Damián de Santo (Nacho) quien, ante la inevitable realidad de su amigo, decide enfrentar sus sentimientos y confiesa que le gustan los hombres, más específicamente, Cristian (Nicolás Riera).

“Tacho” Riera y el primer beso con De Santo (Captura de pantalla).

‘Tacho’ habló con “Por si las moscas”, por La Once Diez/Radio de la Ciudad, sobre cómo es realizar escenas de sexo junto al actor De Santo. “Lo que más me preocupa en cuanto a esas escenas, no es ir a fondo o no, a veces puede ser algo burdo sin poesía. Con Damián es un placer laburar, es muy talentoso”.

“A Damián le tiras una y te la devuelve increíble, nos escuchamos mucho, nos prestamos mucha atención, las escenas son como muy vivas. Ninguno de los dos puso un límite de hasta acá sí o no, y creo que cuando menos te limitas más fluye la escena” agregó Nico.