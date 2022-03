Nació Santa la hija de Santiago del Moro

Este viernes por la mañana, Santiago del Moro compartió su felicidad al anunciar el nacimiento de su tercera hija, Santa. Santiago y María José ya son padres de Catalina y Amanda.

“¡¡¡¡Hola mundo acá estoy!!!!”, escribió el conductor de MasterChef Celebrity 3 con una dulce postal del sello con los piecitos de su bebé recién nacida.

El conductor informó el nacimiento de su tercer hija en su cuenta de Instagram.

“A las 10:07 nació nuestra hijita Santa, pesó 3.020 kg.Tan hermosa, tan llena de paz”, contó el conductor con felicidad.

También, agradeció el afecto del público: “Gracias todos por tantos mensajes de amor”.

“Y mi agradecimiento eterno al personal de salud que siempre acompaña y contiene”, expresó también a través de Stories.

Del Moro agradeció en sus Story.

La elección del nombre

La familia pensó mucho en el nombre de su tercera hija. “Les cuento por qué cuando emprendimos esta aventura de ser papás yo pedí mucho, y no soy una persona extremadamente religiosa pero uno se aferra a lo que puede y tiene. Es movilizador ser padre. Y se me empezaron a juntar estampitas de santos, pedía, prendía velas y pasaron los meses hasta que por fin quedó embrazada. Llegó”, reveló el conductor.

“Pensé que sería un varón y me dicen que es una nena. Un día llego a casa y nosotros teníamos muchos nombres, y María me dice: “Se va a llamar tal”, porque si era nene se iba a llamar así. Así que se llamará así como nena”, continuó y agregó que pensó que el nombre era común en los varones pero no así en las nenas.

“Pero después me enteré de bisabuelas que tenían ese nombre, yo no sabía que existía. Es simple, no lo había escuchado. Lo quería para nene, y cuando llegué a casa y mi mujer me dijo eso y dije “está bien”. Concluyó del Moro.