Medialunas sin TACC: receta con pocos ingredientes y en pocos minutos

Una receta rápida que puede ser la solución perfecta para la mediatarde y para quienes buscan disfrutar de comidas saludables e irresistibles.

Estas medialunas pueden durar hasta 3 días, siempre y cuando las guardes en un recipiente hermético para mantener su frescura.

Las recetas sin TACC parecen difíciles pero son todo lo contrario. En pocos pasos y con ingredientes fáciles de conseguir, las medialunas pueden ser una receta ideal para compartir en familia. La clave está en respetar el orden del proceso y en disfrutarlas luego. Esta versión tiene el mismo sabor que las hechas con harina de trigo.

La masa es apta para celíacos y además son una alternativa simple para quienes buscan una opción saludable para el desayuno o merienda. La textura esponjosa no se negocia y su sabor es idéntico a las tradicionales. Esta idea no necesita de experiencia en la cocina y prepararlas en casa son un método de entretenimiento y de sentirse una persona profesional de la repostería.

Ingredientes y paso a paso para las medialunas sin TACC Ingredientes 200 gramos de almidón de maíz

150 gramos de fécula de mandioca

150 gramos de leche en polvo entera

entera 80 gramos de azúcar

1 cucharadita de sal

C/N de ralladura de limón

Esencia de vainilla sin TACC

sin TACC 30 gramos de levadura fresca

30 gramos de manteca derretida

10 gramos de goma xántica

3 huevos

Paso a paso Para realizar las medialunas con harinas libre de gluten, mezclá en un bowl los ingredientes secos con la levadura. Luego agregá la leche tibia, junto con el huevo batido y la manteca derretida. Al integrar esa base, formá una masa suave y rápidamente tapala durante 30 minutos. Luego de ese tiempo, estirá la masa con un palote hasta formar un rectángulo y cortá en triángulos. Esa forma, enrollala desde la base hasta la punta para generar la forma clásica de la medialuna. Una vez realizada la forma, enmantecá una fuente y colocálas dejándolas descansar durante 15 minutos más. Pasado ese tiempo, metelas al horno a 180 grados por 20 minutos hasta que tomen un dorado suave. Por último, para darles el brillo que las destaca, podés pincelar con almibar o miel apenas las saques del horno.

Consejos para mejorar la textura y variantes de la receta Para un mejor resultado existen algunas estrategias. Elegí una premezcla de calidad , ya que no todas las harinas sin gluten funcionan igual.

, ya que no todas las harinas sin gluten funcionan igual. Algunas recetas de medialunas incluyen fécula de maíz , harina de arroz y almidón de mandioca para asegurar una versión idéntica a las originales.

, y para asegurar una versión idéntica a las originales. Otra opción es que no te excedas con la cantidad de harina al amasar , porque esto puede provocar resequedad en la preparación.

con la cantidad de , porque esto puede provocar en la preparación. En caso de intentar un sabor más intenso, podés rellenar las medialunas con dulce de leche sin TACC o formar una crema pastelera sin gluten.

Las medialunas sin TACC son una posibilidad de que la cocina sin gluten no es complicada ni aburrida. Es una versión saludable sin ir más allá del sabor original de esta receta. Solo tendrás que reemplazar harinas y otros ingredientes pero sin pasos complicados. Al prepararlas en casa podrás asegurarte la calidad, ahorrar dinero y disfrutar de una idea casera con el mismo sabor tradicional.